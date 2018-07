(Görüntülü) İKÜ Yabancı Diller Bölümü akredite edildi

İSTANBUL, () - İSTANBUL Kültür Üniversitesi (İKÜ) Yabancı Diller Bölümü, Pearson Assured tarafından akredite edildi. Konuya ilişkin bilgi veren Yabancı Diller Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Sinan Bataklar, 4 buçuk ay gibi bir sürede belgeleri toplayıp 40 farklı kriterde denetime tabi tutulduklarını ve akredite olduklarını söyledi. Bataklar, "İlgili belge, dünyanın her yerinde öğrencilerimizin İngilizce yeterliliklerini kanıtlamak adına kullanabilecekleri önemli bir dokümandır" dedi. İKÜ Yabancı Diller Bölümü altyapı, yönetim, eğitim-öğretim geliştirme çalışmaları sonucunda ilk başvuruda Pearson Assured akreditasyon belgesi almaya hak kazandı. Öğrencilerin mezun olduklarında aldığı bu belge, yeterlilikleri kapsamında akademik ve mesleki olarak uluslararası alanda geçerliliğe sahip olacak. Bölümün 21 yıldır üniversiteyle birlikte faaliyet gösterdiğini aktaran Öğr. Gör. Bataklar, "Öğrenim dili İngilizce olan programlara eğitim öğretim yılı boyunca hazırlık eğitim veriyoruz. Ayrıca, lisans bölümlerinde akademik İngilizce ile eğitimler devam ediyor" diye konuştu. "ÖĞRENCİLER DÜNYANIN HER YERİNDE BU BELGEYİ KULLANABİLECEK" 4 buçuk ay içerisinde akreditasyon ekibiyle birlikte belgeleri topladıklarını belirten Öğr. Gör. Bataklar, "Gerekli koşulları sağlayıp denetime hazır hale geldik ve denetimi geçirerek akredite olduk. Bu akrediteyle birlikte hazırlık eğitimini tamamlamış öğrencilerimiz uluslararası geçerliliği olan Pearson Assured belgesine sahip olacak. Dünyanın her yerinde öğrencilerimizin İngilizce yeterliliklerini belgelemek adına kullanabilecekleri önemli bir dokümandır. Bu dokümanı gösteren öğrencilerimiz bitirdikleri seviyelere göre dil yeterliliklerini bu belgeyi sundukları kuruma kanıtlayabilirler" ifadelerini kullandı. PEARSON ASSURED SÜRECİ NASIL İŞLİYOR? Süreç hakkında bilgi veren Öğr. Gör. Bataklar, "Pearson Assured, bölüm olarak yaptığınız faaliyetleri denetliyor ve bu denetim sonunda öğrenmenin, ölçme-değerlendirmenin yönetimi ve genel olarak bölümün yönetimi bağlamında uluslararası standartları yakalayıp yakalayamadığınıza bakıyor ve yaklaşık 40 farklı kriterde bunu değerlendiriyor. Nihayetinde bir denetim sürecinden geçiriyor ve bu süreç sonunda eğer ki bu kriterleri yakalamışsanız sizi akredite bir kurum haline getiriyor" dedi. "SAĞLAM BİR YABANCI DİL POLİTİKASI GELİŞTİRMELİYİZ" Sağlam bir yabancı dil politikası geliştirmek gerektiğinin altını çizen Öğr. Gör. Bataklar, "İlköğretimden başlayarak yükseköğretimle entegre olabilecek yabancı dil politikası oluşturulup, gereklilikleri yerine getirildiği zaman hiçbir sorun kalmayacaktır. Bizim yabancı dille ilgili bazı önyargılarımız var. Kendi kişisel öğrenim tecrübelerimizden getirdiğimiz bazı kötü deneyimler var. Bunlar yabancı dil öğrenmemizi etkileyen faktörler" dedi. "ÜNİVERSİTELER İSTİHDAM EDİLEBİLİR KALİTELİ ÖĞRENCİLER ÇIKARMALI" Öğrencilerin yabancı dil öğrenmesi için üniversitelere önemli görevler düştüğünü belirten Öğr. Gör. Bataklar, "Bu görevlerin en başında çok sağlam hazırlık eğitimi geliyor. Sonrasında da öğrencilerin akademik İngilizce ile beslenmesi ve dil politikasının geliştirilmesi geliyor. Tabii ki üniversitelerin görevi, bilim yapmaktır ama buna ek olarak üniversiteler istihdam edilebilir kaliteli öğrenciler çıkarmalı. İstihdam edilebilirliliğin en önemli kriterlerinden biri de yabancı dildir. Öğrencilerin yabancı dil yeterliliklerinin tam olması lazım" diye konuştu.