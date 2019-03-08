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(Görüntülü) Hint savaş uçağı, Pakistan sınırı yakınlarında düştü

Hindistan () ? Hindistan Hava Kuvvetleri?ne ait MiG-21 tipi savaş uçağının Pakistan sınırı yakınlarında düştüğü belirtildi. Hint basını, Hindistan?ın Racastan eyaletinde bulunan Nal Havalimanı?ndan havalanan MiG-21 tipi savaş uçağının,...

Hindistan () ? Hindistan Hava Kuvvetleri?ne ait MiG-21 tipi savaş uçağının Pakistan sınırı yakınlarında düştüğü belirtildi.
Hint basını, Hindistan?ın Racastan eyaletinde bulunan Nal Havalimanı?ndan havalanan MiG-21 tipi savaş uçağının, Bikaner şehrinde teknik nedenler yüzünden düştüğünü duyurdu. Askeri kaynaklara dayanılarak verilen haberde, pilotun uçak düşmeden hemen önce kendisini dışarı fırlattığını, yara almadan yere indiğini; uçağın düştüğü bölgede de her hangi bir can kaybı yaşanmadığını duyurdu.

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