(Görüntülü) Hemşirelik haftasında beyaz önlüklerini giyerek ışık aldılar

Elif VARAN-Ömer HASAR/İSTANBUL, () - Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İYYÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri ışık alma töreni ile meslek hayatlarına ilk adımı attılar. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cüneyt Ulutin, “Bugün aldığınız ışığı etik duyguların, bilgilerin toplamı olarak değerlendirerek mesleğinizi icra etmeye başlayın” dedi. Işık alma töreni, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Topkapı Dr. Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi. “SİZLERSİZ HASTANE HAYAL ETMEK MÜMKÜN DEĞİL” Medyada hemşireliğin yer almasıyla ilgili Prof. Dr. Cüneyt Ulutin, "Sizler dernekleşerek kendinize bir meslek yetkinliğini grup olarak sağlık alanında kanıtladınız. Sizlersiz hastane hayal bile etmek mümkün değil. Kıymetinizi çok iyi bilin ve saygınlığınızı bugün aldığınız ışığı etik duyguların, bilgilerin toplamı olarak değerlendirerek mesleğinizi bundan sonra icra etmeye başlayın. Medyada hemşirenin görünürlüğü konusundaki panelde çok değerli bilgileri paylaşacak olan öğretim üyelerimizle pek çok konuda değerlendireceğiz. Medyanın neden hemşirelere yeteri kadar önem vermediğini düşünmemiz gerekiyor dolayısıyla bu masaya yatırılacak ve her noktasına kadar izlenecek” diye konuştu. “MUTLU VE HEYECANLIYIZ” İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Şeyda Saydamlı her yıl 12 Mayıs Hemşirelik Haftası’nı kutladıklarını belirterek, “Bu yıl belirlenen tema, ‘Herkes İçin Sağlık ve Nitelikli Hemşirelik. Kutlama programımızı da bu tema üzerine odaklaştırmak istedik. Ancak öncelikle bu yıl düzenlediğimiz toplantımızda 4’üncü sınıflarımızın ışık alma töreni var, onları uğurluyoruz yeni meslek hayatlarına ilk adımı atacaklar. Işık alma hocalarından feyz alarak bundan sonraki yaşamlarını sürdürdükleri süre içerisinde onlar da bulundukları çevreye yaymayı hedefleyen sembolik olarak yapılan bir tören. Bu nedenle hem mutluyuz hem de heyecanlıyız. Halk bizi tanımıyor ne yaptığımızı bilmiyor sadece iğne yapan kişiler olarak düşünüyor oysa hemşirelik profesyonel bir meslek üyesi bilgi birikim ve oldukça fazla ve bu alanda Bilgisinden medyanın müracaat etmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.