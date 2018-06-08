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(Görüntülü) Hakan Çavuşoğlu: Eğitim her şeyin başı

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'da birinci sınıf öğrencilerinin karnelerini dağıttı. Çavuşoğlu burada yaptığı açıklamada, "Eğitim her şeyin başıdır. Dolayısıyla kaliteli bir eğitim, genç nesillerin yetişmesi bakımından...

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'da birinci sınıf öğrencilerinin karnelerini dağıttı. Çavuşoğlu burada yaptığı açıklamada, "Eğitim her şeyin başıdır. Dolayısıyla kaliteli bir eğitim, genç nesillerin yetişmesi bakımından çok çok önemli" dedi. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'ndeki Şahin Yılmaz İlkokulu'nda karne dağıtım törenine katıldı. Birinci sınıf öğrencilerinin karnelerini dağıtıp çeşitli hediyeler veren Çavuşoğlu, öğretmenlere her zaman teşekkür ettiğini söyledi. Çavuşoğlu, "Emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür ediyorum, kendilerini tebrik ediyorum. Aynı şekilde öğrencilerimize de bugünden itibaren sağlıklı, mutlu, huzurlu tatiller temennisinde bulunuyorum" diye konuştu. Genç nesillerin yetişmeleri açısından eğitimin çok büyük önem arz ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Eğitim her şeyin başıdır. Dolayısıyla kaliteli bir eğitim genç nesillerin yetişmesi bakımından çok çok önemli. Bizler bu ülkenin idarecileri olarak, bu ülkenin bize genç nesillerin emaneti olduğunun, çocuklarımızın emaneti olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Bildiğiniz gibi son 16 yıllık zaman dilimi içerisinde bütün alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da pek çok yenilikle tanıştık. 60 kişilik sınıfların olduğu günlerden bugün itibarıyla 25 kişilik sınıflara ulaşmış durumdayız. Bunlar çok önemli göstergelerdir. Dolayısıyla bir taraftan eğitim öğretimde fiziki altyapıyı ve fiziki şartları değiştirirken diğer taraftan öğrencilerimizin okuyarak, anlayarak, düşünerek, muhakeme ederek ve uygulayarak ülkelerine katkı sunacak birer birey olarak yetişmeleri konusunda, özverili şekilde çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

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