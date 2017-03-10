(Görüntülü Haber) YÖK’te Suriyeliler için birim kurulacak

Ramazan ÇELİK/HATAY, () - YÜKSEK Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanlığı tarafından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Türk yükseköğretim sisteminde Suriyeli öğrenciler uluslararası konferansı' sonuç bildirgesi YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından açıklandı. YÖK Başkanı Saraç, Suriyeli öğrenci ve öğretim elemanlarının sorunlarının çözümü için YÖK bünyesinde bir birim oluşturulmasına karar verildiğini söyledi. Suriyeli öğrencilerin yüksek öğretim sistemine daha sağlıklı yerleştirilmesi için bir yol oluşturulmasını belirleyecek çalıştayın sonuç bildirgesini aktaran Prof. Dr. Yekta Saraç belirlenen sorunları şöyle açıkladı: “Suriyeli öğrencilerin sıklıkla karşılaştıkları sorunlar; Suriyeli öğrencilerin finansal sorunları, toplumsal uyum sorunları ve gerekli destek mekanizmaları ihtiyaç, akademik yeterlilik ve vasıfların tanınmasında yaşanan güçlükler, topluma ve eğitime intibakta karşılaştıkları dil sorunları, Suriyeli kız ve erkek öğrencilerin dağılımında, kız öğrencilerin aleyhindeki dengesizlik, Türk yüksek öğrenim sistemi hakkındaki bilgi eksikliği. Konferansta çözüm yolu olarak önerilen hususlar şunlar oldu; Türkiye’de ortaöğretimdeki öğrenci sayıları ve buna bağlı olarak yakın gelecekte yüksek öğretime katılacak potansiyel öğrenci sayısı dikkate alındığında, örgün öğrenim yanında açık öğretim ve uzaktan öğrenim yoluyla daha fazla öğrenciye imkan sağlanması. Suriyeli öğrencilerin Türkiye’deki meslek yüksek okullarında eğitim almalarına yönlendirilmesi. Suriyeli öğrencilerin sadece belli şehirlerde değil, ülkemizin farklı illerinde eğitim almalarının sağlanması. Öğrencilerin Türkçe öğrenmelerinin ehemmiyetle önemsenmesi. Kadınların toplumsal sürece uyum konuları ele alındığında, kız öğrencilerin yüksek öğretime dahil edilmeleri önem taşıdığından gerekli teşviklerin yapılması ve gerekli tedbirlerin alınması. Yüksek öğretim odaklı yapılan faaliyetlerin özellikle uluslar arası görünürlülüğünün artırılmasına yönelik bir çalışma başlatılması, bu kapsamda yapılmakta olan ve yapılması planlanan çalışmaların koordinasyonunun YÖK tarafından yürütülmesi. Sürecin takibi ve kolaylaştırılması için Suriyeli öğrencilere yönelik YÖK bünyesinde bir birim oluşturulmasına karar verildi.”