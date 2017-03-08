(Görüntülü Haber) YÖK Başkanı Saraç: Sınava gireceklere başarılar

YÜKSEK Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof Dr. Yekta Saraç İskenderun Teknik Üniversitesi’ni (İSTE) ziyaret etti. Saraç, hafta sonu yapılacak olan 2017 yılının ilk YGS sınavına gireceklere başarılar diledi. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nde gerçekleşecek olan ‘Türk Yükseköğretim Sisteminde Suriyeli Öğrenciler Uluslararası Konferansı’na katılmak için Hatay’a gelen YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, İSTE Kampusü içerisinde rektörlük önündeki alana fidan dikti, ismini üzerine asarak can suyu verdi. SINAVA GİRECEKLERE BAŞARILAR Burada yaptığı konuşmada YÖK Başkanı Saraç şunları söyledi: "Sınava girecek olan öğrencilerimize başarılar diliyorum. Umarım bu sınav kendileri için bundan sonraki hayatları için hayırlı bir sonuçla neticelenir. Tabiki bu sınav hayatlarında çok önemli bir dönüm noktası. Bununla birlikte hayatlarının bütünü değil. Kendilerinin değeri ailelerinin, anne ve babaları için ifade ettikleri değer, bu sınavla ölçülemeyecek kadar büyük. Bunu da unutmamaları gerek." SURİYELİ ÖĞRENCİ SORUNLARI MASADA Mustafa Kemal Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 9 Mart günü yapılacak olan Türk Yükseköğretim Sisteminde Suriyeli Öğrenciler Uluslararası Konferansı’na katılmak için Hatay’da bulunduğunu belirten YÖK Başkanı Saraç şöyle devam etti: “Suriyeli öğrenci ve öğretim elemanları ile ilgili Türk Yüksek öğretim sistemine dahil olan eğitimciler ve öğrencilerin sorunları, bunların üniversitelerdeki intibakları ile ilgili yaşadıkları problemlerin çözümü ile ilgili, bütün bu hususlar uluslararası kuruluşların da katılımıyla ilk defa Türkiye’de bu denli geniş kapsamlı değerlendirmeye tabi tutulacak.”