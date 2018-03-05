(Görüntülü Haber) Üniversiteliler engelleri kaldırmak için işaret dili eğitimi alıyor

İŞİTME engellilerle daha kolay iletişim kurmak ve onları daha iyi anlamak adına hayata geçirilen "Engelsiz Hizmet" projesi kapsamında üniversiteli öğrenciler, akademisyenler ve idari personel işaret dili eğitimi almaya başladı. Nişantaşı Üniversitesi ve Şişli Kaymakamlığı tarafından yürütülen proje kapsamında gönüllü eğitmenler tarafınsan verilen eğitimler 120 saat sürecek. Hafta içi hafta sonu üniversitenin Maslak Yerleşkesi'nde gerçekleşen eğitimlere öğrenciler, akademisyenler ve idari personel katılabiliyor. İki grup halinde ders alan katılımcıların sayısı şu an için 50. "EĞİTİMDEKİ ENGELLERİ KALDIRMAK İSTEDİK" Bu yıl üniversitenin sosyal hizmet temalarından birinin "Engelsiz Hizmet" projesi olduğunu söyleyen Nişantaşı Üniversitesi Proje Ofisi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Zeynep Çinçin, "Bu çalışmayı eğitimdeki engelleri kaldırmak adına yapıyoruz. Üniversite genelinde bunu yaygınlaştırabilmek için böyle bir sertifika programına başvurduk. Hem öğrencilerimiz hem akademisyenlerimiz hem de idari personelimiz bu hizmetten yaralansın istedik. Kursun sonunda işitme engellilerle anlaşabilecek şekilde işaret dili öğrensinler ve karşılığında sertifika alabilsinler istedik. Katılımcılarımızın bunu sadece üniversitemizde değil gündelik hayatta da kullanabilmelerini amaçlıyoruz" dedi. "EĞİTİMLERİ ÜLKE GENELİNE YAYMAK İSTİYORUZ" Projenin 2 senedir sürdüğünü ve daha önce kamu ile belediye çalışanlarına bu eğitimin verildiğini söyleyen Şişli Kaymakamlığı AB ve Proje Genel Koordinatörü Fatih Okumuş, "Gönüllüler aracılığıyla, ücretsiz olarak verdiğimiz bu eğitimleri farklı alanlara da taşımak istedik. Bu kapsamda Nişantaşı Üniversitesi ile bir ortaklık yaptık. Projeyle hedefimiz işaret dili bilen personellerin nerede çalıştığını gösteren bir ağ kurmak. Cep telefonu uygulamasından bile takip edilebilecek bir ağ kurmak istiyoruz. Örneğin Tokat'a gittiğinizde işaret dili bilen personelin bulunduğu restorantları gösteren bir uygulamamız olsun istiyoruz. Şu anda işin uygulama kısmına geçmedik çünkü çalışmamız çok taze. Genelde İstanbul'da Şişli, Sarıyer, Kadıköy gibi bölgelerde bulunuyoruz. Ordu ve Mersin'de görüşmelerimiz sürüyor. Eğitimleri ülke geneline yaymak istiyoruz" diye konuştu. Aldıkları geri dönüşler hakkında da konuşan Okumuş, "İlk baştan kamu ve belediye çalışanlarına eğitim verdiğimiz için geri dönüşleri şu anda sadece onlardan aldık. Örneğin, bir tapu dairesinde işaret dili bilen bir çalışanın işitme engelli bir vatandaşa nasıl yardımcı olduğunu bizzat gördük. Bu şekilde ziyaretler yapıyoruz. Sertifika verdiğimiz özel sektör çalışanlarına da gönüllülerimiz aracılığıyla ara ara bu ziyaretleri yapacağız" dedi. " HEPİMİZ BİRER ENGELLİ ADAYIYIZ" Eğitim alan öğrencilerden Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Burcu Münüklü ise, "Hepimiz birer engelli adayıyız bunun bir gün bizim başımıza gelmeyeceğinin garantisi yok. Bence bu dili herkesin öğrenmesi gerekiyor. Çünkü işitme engelli vatandaşlarımızın sayıları az değil. Biz bir şekilde kendimizi ifade edebiliyoruz ama onlar zorlanıyor. Yolunu kaybetse soracağı kişiyle anlaşması güç oluyor. Ben de bu şekilde biriyle karşılaştığımda ona yardımcı olmayı, onunla sohbet etmeyi çok isterim. Bunu da ancak işaret dilini öğrenerek başarabilirim" diye konuştu.