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(Görüntülü Haber) Üniversite öğrencilerinden ilkokula kütüphane

DÜZCE Üniversitesi Toplumsal Eşitlik ve Farkındalık Topluluğu'nun, Mehmetçik İlkokulu'nda oluşturduğu kütüphane açıldı. Düzce Üniversitesi'nde, başkanlığını görme engelli olan Türk Müziği Bölümü öğrencisi Ahizer Özbek'in...

DÜZCE Üniversitesi Toplumsal Eşitlik ve Farkındalık Topluluğu'nun, Mehmetçik İlkokulu'nda oluşturduğu kütüphane açıldı. Düzce Üniversitesi'nde, başkanlığını görme engelli olan Türk Müziği Bölümü öğrencisi Ahizer Özbek'in yaptığı Toplumsal Eşitlik ve Farkındalık Topluluğu, Beyaz Ay Derneği Düzce Şubesi'nin katkılarıyla, kütüphanesi olmayan okullara kütüphane yapmak için harekete geçti. Gümüşpınar Mahallesi'nde bulunan Mehmetçik İlkokulu'nda kütüphane olmadığını öğrenen öğrenciler, çalışma başlattı. Düzce'de iş insanları ve esnafın desteğini alan öğrenciler, kitaplıkları ve duvar boyama işlemlerini kendileri yaptı. Kütüphanenin hazır hale gelmesi ile öğrenciler de okumadıkları kitapları kütüphaneye bağışladı. Kütüphanenin açılışına Düzce Belediye Başkan Vekili Elif Sezer Cebar, Beyaz Ay Derneği Düzce Şubesi Başkanı Nurullah Çelebi, Toplumsal Eşitlik ve Farkındalık Topluluğu Başkanı Ahizer Özbek, topluluk üyeleri ile öğrenciler katıldı. Ahizer Özbek yaptığı açıklamada, "Düzce Üniversitesi Toplumsal Eşitlik ve Farkındalık topluluğu olarak Düzce'de kütüphanesi bulunmayan bir okulda kütüphane projesine başlamak istedik. Mehmetçik İlkokulu'ndan karşılık gördük ve destek olacaklarını söylediler. Beyaz Ay Derneği'nin katkıları ile bu kütüphanenin açılışını yaptık" dedi. Özbek, zaman zaman kütüphaneyi ziyaret ederek öğrencilerle okuma günü düzenleyeceklerini söyledi.

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