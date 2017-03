(Görüntülü Haber) Türkiye’nin ilk akademik “espor bursu” Bahçeşehir Üniversitesi’nden

TÜM dünyayı günden güne daha fazla etkisi altına alan fiziksel, zihinsel beceri isteyen sanal ya da dijital spor olarak tanımlanan "espor" rüzgârı, akademik yaşamda karşılık buluyor. Geçtiğimiz yıl ABD, Norveç ve İsveç’te ilk örneklerini görmeye başladığımız “espor bursu” uygulaması, Türkiye’de ilk kez Bahçeşehir Üniversitesi tarafından hayata geçiriliyor. Bahçeşehir Üniversitesi, Riot Games ile yaptığı işbirliği çerçevesinde, bu kapsamda öne çıkan kariyer planlama modelleri ve sertifika programlarıyla, yakın gelecekte espora farklı bir bakış açısı kazandırmaya hazırlanıyor. Riot Games Türkiye tarafından düzenlenen League of Legends Türkiye Şampiyonluk ve Yükselme liglerinde başarılı olan esporcular, önümüzdeki yıldan itibaren Bahçeşehir Üniversitesi’nden yüzde 100’e varan oranlarda eğitim bursu kazanabilecekler. Ayrıca espor ekosisteminde yer alan Twitch yayıncıları, turnuva hakem ve organizatörleri, sosyal medya uzmanları ile içerik yöneticilerinden gelen başvuruların da “APPLY BAU” üzerinden hayata geçirilecek burslarla değerlendirilmesi planlanıyor. “ÖNCELİĞİMİZ YENİ DÜNYANIN EKOSİSTEMİNE YETENEKLİ İNSAN KAYNAĞI YETİŞTİRMEK” Bahçeşehir Üniversitesi’nin Beşiktaş’ta bulunan kampüsünde gerçekleştirilen ve projenin ayrıntılarının paylaşıldığı lansmanda konuşan Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, “Dünya artık dijital kuşak dediğimiz yeni neslin yarattığı işler ve ürünlere odaklanıyor. Espor sektörü de bu dijital kuşağın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Biz de Bahçeşehir Üniversitesi olarak esporu, desteklediğimiz birçok spor dalından biri olarak görüyoruz. Bu doğrultuda, gençlerin yeni ilgi alanını profesyonel ve akademik mecralara çekmek amacıyla 2017-18 eğitim dönemi itibariyle yetenekli oyunculara sporcu bursu vereceğimizi açıklamaktan mutluluk duyuyorum. Yeni dünyanın ekosistemine yetenekli insan kaynağı yetiştirmek en büyük önceliğimiz” dedi. “AMACIMIZ TÜRKİYE’Yİ DÜNYADA SÖZÜ GEÇEN BİR ÜLKE HALİNE GETİRMEK” Etkinliğin ardından ’nın sorularını yanıtlayan Bahçeşehir Üniversitesi Genel Sekreteri Ziya Alpay projenin eğitim ayağı ile ilgili konuştu. Öğrencilerinden gelen talep doğrultusunda böyle bir projenin ortaya çıktığını söyleyen Alpay, “Bu işin doğru bir şekilde büyümesi ve bu alanda bir eğitim modeli kurmak istediğimizi belirten bir teklifle Riot Games Türkiye’ye gittik. Onlar da bu teklife olumlu yaklaştı ve her türlü desteği sağladı. Amacımız Türkiye’yi bu alanda sözü geçen bir ülke haline getirmek, gençlerimize yeni imkan ve alanlar sağlayarak bu alandaki gelişmelerin sağlıklı bir şekilde yürümesine öncülük etmek” diye konuştu. TÜRKİYE’DE BİR İLK Bünyelerinde futboldan tenise, voleyboldan eskrime kadar sporun pek çok alanında faaliyet gösteren takımları olduğunu ve bu alanlarda başarılı olan öğrencilerine burs imkanları sağladıklarını belirten Alpay, “Biz esporu da diğer spor dallarından ayırmıyoruz. Bu alanda başarılı olan ve üniversitemizde okumak isteyen esporculara burs vereceğiz. Bu da okulumuzda okumak isteyen öğrencilere çağrımız olsun. Önümüzdeki seneden itibaren bu konuda yeteneklerini ortaya koyabilecek bir portfolyosu olan ve bu işle ciddi olarak ilgilenenlere burs imkanı sağlayacağız” dedi. Espor alanına iyi koçlar ve yöneticiler de kazandırmak istediklerini dile getiren Alpay, “Türkiye’de Türk koç yok çünkü bunun eğitimi yok. Biz bu işin eğitim ayağını üstleneceğiz. Burada sadece oyuncu olanlara değil, potansiyeli olan bu alanda kariyer hedefleyen öğrencilere de burs vereceğiz” ifadelerinde bulundu. “TEKNOLOJİYİ DOĞRU YÖNETMELİYİZ” Teknolojinin hayatın her alanında olduğunu ve bunu durdurmanın mümkün olmayacağını vurgulayan Alpay, “Ancak teknolojiyi yönetmemiz mümkün. Teknoloji eğitimi, sinemayı, sporu her şeyi değiştiriyor. Biz de bu değişimi doğru yönettiğimiz zaman çocuklarımıza faydalı oluruz” dedi. “ESPOR, FUTBOLDAN SONRA EN ÇOK İZLENEN İKİNCİ SPOR DALI” Esporun alanında dünyada üniversitelerle yapılan projeler olduğunu, üniversitelerin başarılı sporculara burslar verdiğini söyleyen Riot Games Türkiye Ülke Müdürü Bora Koçyiğit, “Şimdi ise bunu Türkiye’de yapabilme fırsatı yakalıyoruz bu açıdan oldukça mutluyum. Türkiye’de ciddi bir genç kitle var, dolayısıyla bu proje bizim hedef kitlemizi doğrudan ilgilendiriyor. Ben herkesin çok mutlu olacağını ve sektörün de çok büyük kazanımlar elde edeceğini düşünüyorum” dedi. Türkiye’de en fazla futbolun izlendiğini belirten Koçyiğit, “Şu anda Türkiye’de futboldan sonra en fazla espor izleniyor. Ben rakamları bildiğim için bunu çok rahat söyleyebiliyorum. Futbolu geçer miyiz bilmiyorum ama bu alanı daha da büyütmeye çalışıyoruz ve inanıyorum ki Türkiye’de espor her geçen daha profesyonel ve daha izlenilir hale gelecek” ifadelerinde bulundu. “TÜRKİYE DÜNYA LİGLERİ ARASINDA 6’NCI SIRADA” Dünya üzerinde bu alanda oynanan 13 profesyonel lig olduğunu dile getiren Koçyiğit, “Türkiye bunların içinde 6’ncı sırada yer alıyor. Ancak bu liglerin içinde Avrupa’dan bir tane lig var belki önümüzdeki senelerde İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkelerin her birinden bir lig olacak. Dolayısıyla lig sayısı yükselecek. 2012-2013 yıllarında başlayan bir sektörden söz ediyoruz. Diğer spor dallarına baktığımızda 100 yıllık 120 yıllık geçmişi olanlar var. Türkiye’nin ilk profesyonel sezonu ise 2015 yılında oynandı. Bunu düşündüğümüzde aslında çok iyi bir yerdeyiz” diye konuştu.