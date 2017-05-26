(Görüntülü Haber) Türkiye’nin eğitimde en iyi marka ödülü Bahçeşehir Üniversitesi’nin

İSTANBUL () - TÜRK markaları Ekonomi Bakanlığı ile Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "Marka Türkiye 2017" organizasyonunda buluştu. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin katılımıyla gerçekleşen organizasyonda eğitim kategorisinde ödülü Bahçeşehir Üniversitesi aldı. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılan ve uzman isimler eşliğinde Türkiye'deki marka kurumların konuşulduğu programın bugünkü oturumları öncesi ödül töreni gerçekleşti. Törende eğitim kategorisinde ödül alan Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, üniversite adına ödülü Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin elinden aldı. Tören sonrası 'ya konuşan Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, "Buradaki yapılanmamız tabii ki BAU Global sayesinde oldu. BAU Global çatısı altında 5 üniversitemiz, 4 dil okulumuz, 5 uydu kampüsümüz olmak üzere dünyanın 8 ülkesinde 28 farklı noktasındayız. Amacımız Türk yükseköğretiminde bir marka oluşturmak. Türk yükseköğretiminin kalitesini dünyanın her yerine taşımak. Özellikle gelişmiş ülkelere bakarsanız bu ülkelerin yumuşak gücünü oluşturan unsurlardan bir tanesi eğitim sistemidir" diye konuştu. "BİZ BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ OLARAK İCAT ÇIKARANLARDANIZ" "Böyle bir ödülü almış olmak bizi yüreklendiriyor" diyen Prof. Dr. Şenay Yalçın, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Yaptığınız işlerin takdir ediliyor olması daha iyi işler yapabilmek için çok önemli. O zaman işinizi doğru yapıp yapmadığınızı da anlamış oluyorsunuz veya kendinize çeki düzen veriyorsunuz. Biraz önce icat çıkarma noktasında Sayın Bakanımız çok güzel ifade etti. Biz yükseköğretim alanında Bahçeşehir Üniversitesi olarak icat çıkaranlardanız. Gece gündüz hep yükseköğretimde yeni neler yapılabilir? Dünya neler yapıyor? Bunların arayışı, incelemesi içerisindeyiz ve Türkiye'ye yapılanların daha iyisini kazandırma gayreti içerisindeyiz. Nitekim bugünkü Türkiye markasına değer katanlar ödülü eğitim kategorisinde Bahçeşehir Üniversitesi'ne verildi." "TÜRK GENÇLİĞİ ÇOK ZEKİ VE FIRSAT VERİLDİĞİ ZAMAN HARİKALAR YARATIYOR" Bu çalışmalar sayesinde yurtdışından Türk yükseköğretimine yansımaların başladığını söyleyen Prof. Dr. Yalçın, şöyle devam etti: "Nitekim bu çalışmalarımız ölçüsünde o ülkelerden Türk yükseköğretimine yansımalar başladı ve Türkiye'de daha 2014 yılında 55 bin olan uluslararası öğrenci sayısı bugün 110 bine ulaştı. Sadece Bahçeşehir Üniversitesi'nde 106 ülkeden 3 bin öğrenci eğitim öğretim görüyor. Bunlar ülkemizin dışarıya tanıtılması, Türkiye'nin 2023 hedefleri, 2053 hedefleri ve dünyanın ilk 10 ekonomisine girme hedefleriyle birebir örtüşen çalışmalardır. Ancak bazı engeller var elbette ama o da tartışılarak, doğru anlatılmak suretiyle adım adım aşılmakta. Söz gelimi biraz önce Sayın Bakanımız 'genç yazılımcıların oluşturduğu potansiyel 2016 yılında 500 milyon doları buldu' dedi. Biz bunu çok önceden keşfettik ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde böyle bir yapı oluşturmaya başladık. Bildiğiniz gibi dünya değişiyor. Dijital değişim var. Eğer daha önceki sanayi devrimlerinde olduğu gibi bu değişime de ayak uyduramazsak bunu da kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya kalırız. Ama şunu ifade etmeliyim ki Türk gençliği çok zeki ve fırsat verildiği zaman harikalar yaratıyorlar. Dünyayla yarışabilecek ürünler ortaya çıkartabiliyorlar." "ÖNÜMÜZÜ AÇICI DÜZENLEMELERİN YAPILMASI LAZIM" Yalçın, sözlerini şöyle noktaladı: "Türkiye artık potansiyelini keşfetti. Biz de Bahçeşehir Üniversitesi olarak kendi potansiyelimizi keşfetmiş durumdayız. Bu potansiyelin kinetiğe dönüştürülebilmesi için biraz daha yasalarda, yönergelerde, yönetmeliklerde önümüzü açıcı düzenlemelerin olması lazım. Eğer bu yapılırsa hedeflere ulaşmak işten bile değil."