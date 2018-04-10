(Görüntülü Haber) Türkiye'de ilk defa bir üniversiteye kurumsal yönetim derecelendirmesi verildi

SAHA Rating kurumsal yönetim ve kredi derecelendirme hizmetleri, İstanbul Aydın Üniversitesi için bir kurumsal yönetim derecelendirme raporu hazırladı. Rapora göre Türkiye'de kurumsal yönetime geçen ilk üniversite olan İstanbul Aydın Üniversitesi, 100 üzerinden 84,5 puan aldı.





Üniversite bünyesinde düzenlenen Kurumsal Yönetimde Güncel Gelişmeler Konferansı'nda, kurumsal yönetimin önemi konuşulurken konferansa, AB Eski Bakanı Egemen Bağış, Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Yönetim Kurulu Başkanı Sühan Seçkin, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigâr İzmirli, İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Yusuf Kaya ve Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Aydın Pandır katıldı.





"SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ"





İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, kurumsal yönetimin, sürdürülebilirlik açısından çok önemli olduğunu belirtirken, kurumsal yönetimin bir üniversite için neden gerekli olduğunu şu ifadelerle anlattı: "Bir üniversite olarak arkadan gelen nesillerin çağdaş dünya ile rekabet edebilmesi için tam bağımsız bir Türkiye'nin bilim alanında, ekonomi alanında, sosyal alanda, her ne yaparsa yapsın rekabet edebilme gücünü ancak yapacağı işin anayasasını oluşturmakla mümkün olabileceğini düşünüyoruz. Kurallar manzumesi yoksa, kriterleriniz yoksa yaptığınız işi belli bir kritere oturtmuyorsanız, sokmuyorsanız, yaptığınız işi dışarıdan bir gözle doğrudan, 'Doğru mu yapıyorum? Yanlış mı yapıyorum? Dünya normlarına uygun mu yapıyorum?' düşüncesiyle bakarak tespit etmiyorsanız, yaptığınız iş havaya gidiyor demektir."





"YAPILAN İŞLER BELLİ BİR ANAYASA ÜZERİNE OTURTULMALI"





Yapılan işlerin her koşulda belli bir anayasa üzerine oturtulması gerektiğinin altını çizen Dr. Aydın, sözlerine şöyle devam etti: "Bugün de yine hem Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) hem derecelendirme kuruluşu hem de üniversitenin değerli katkılarıyla bu derecelendirme belgesini alarak bir ilke imza attık. Yaptığımız çalışmaları bir başka boyuta taşıdık burada. İnanıyorum ki başka üniversitelerimiz de benzer çalışmaları yapmak durumundalar. Yapmaları durumunda bizden daha iyi derecelendirme de alabilirler. Burada temel felsefe kurum kültürü oluşturmak. Kurumsal yapıyı oluşturmak, kurumsal yapının siz olsanız da olmasanız da o kurumun yürümesinin devamını sağlayan bir felsefeyi ortaya koymaktır. Kişilere bağlı değil, kurallara bağlı bir yönetim anlayışını, kurallara bağlı bir üretim, ürün anlayışını ortaya koymaktır."





Kurumsal yönetimin en önemli faydasının sürdürülebilirliği sağlamak olduğunu söyleyen Dr. Aydın, "Sizin kurumunuzun, müessesenizin devamlılığını sağlamaktır. Siz çok başarılı bir lider olabilirsiniz ama sizden sonra ne olacak? İşte sizden sonra ne olacağı sorusunun cevabı, o kurumu ne kadar kurumsal hafızaya kavuşturduğunuz ile doğru orantılıdır" dedi.





"TÜRKİYE'DE İLK DEFA BİR ÜNİVERSİTE BU DERECELENDİRMEYİ ALDI"





Dünyada değişik düzenlemeler olduğunu söyleyen İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Murat Adil Salepçioğlu, üniversite olarak tabi oldukları düzenlemeyi ve kriterlerini şöyle anlattı: "Bizim tabi olduğumuz düzenlemeler 'OECD Kurumsal Yönetim Kodları' diye geçiyor fakat Türkiye'de bunun düzenleyici otoritesi Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve SPK'nın yayınlamış olduğu kurumsal yönetim ilkeleri. Bu ilkelere tabi olarak derecelendirme şirketleri, bu derecelendirmeyi değişik şirketler kurumlar, sivil toplum kuruluşları bazında yapıyordu. SAHA Rating bu alanda ilk defa bir üniversite için derecelendirme metodolojisi hazırlayarak üniversitemize tatbik etti. Bu da Türkiye'de ilk defa oluyor."





Etkinlik kapsamında ayrıca İstanbul Aydın Üniversitesi’nin 'bilgi güvenliği' alanında aldığı ISO 27001 belgesi de teslim edildi. Ayrıca bu yıl ilk kez düzenlenen “İAÜ Kurumsal Yönetime Katkı Ödülleri”nin de takdimi gerçekleştirildi.