(Görüntülü Haber) Sivas'ta öğrencilerin karne heyecanı
SİVAS'ta toplam 120 bin öğrenci karnelerini alıp yarıyıl tatiline girmenin sevincini yaşadı. 2016- 2017 eğitim- öğretim döneminin ilk yarısının sona ermesi nedeniyle kent merkezindeki Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nda karne dağıtım töreni...
20 Ocak 2017 Cuma 15:14
SİVAS'ta toplam 120 bin öğrenci karnelerini alıp yarıyıl tatiline girmenin sevincini yaşadı. 2016- 2017 eğitim- öğretim döneminin ilk yarısının sona ermesi nedeniyle kent merkezindeki Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene Sivas Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, şube müdürleri ve öğretmenler katıldı. Okuldaki üç sınıfta karne dağıtan protokol üyeleri, öğrencilere başarılar diledi. Karne alan öğrencilerin heyecanlı olduğu görüldü. Protokol üyeleri karne dağıtımının ardından öğrencilerle birlikte fotoğraf çektirdi.
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