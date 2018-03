(Görüntülü Haber) Şehit Halisdemir'in adı Hatıra Ormanı'nda yaşayacak

Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ),() -MEKTEBİM Çorlu Kampüsü öğrencileri, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir adına Hatıra Ormanı oluşturup bin fidan dikti. Tekirdağ Çorlu'da bulunan Mektebim Çorlu Kampüsü öğrencileri, 15 temmuz darbe girişimi sırasında şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in adını yaşatmak için harekete geçti. 'Bin öğrenci, bin fidan' etkinliği kapsamında, Ergene'de bulunan Karayolları İşletme Şefliği arazisinde Şehit Ömer Halisdemir Hatıra Ormanı oluşturuldu. Fidan dikim etkinliğine Ak Parti Tekirdağ Milletvekili MKYK üyesi Mustafa Yel, Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Hakan Sevinç, Ergen İlçe Milli Eğitim Müdürü Besim Dede, AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Kerim Atalay, ilçe teşkilatı yöneticileri şehit Ömer Halisdemir'in kardeşi Savaş Halisdemir, Mektebim Okulları Çorlu Kampüs Müdürü Esen Özkara, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. "KAHRAMANLIĞIN SEMBOLÜ ÖMER HALİSDEMİR" Fidan dikimi sayesinde kahramanlığın sembolü Ömer Halisdemir'in adının yaşatılacağını belirten AK Parti Tekirdağ Milletvekili ve MKYK Üyesi Mustafa Yel, "Mektebim yöneticilerini tebrik ediyorum. Milletimiz kahramanlık destanları yazmaya alışmış, tarih boyunca da bu destanlar sayesinde her yere medeniyetini götürebilmiş asil bir millet. Bunun çok anlamlı örneklerini hem bugün yaşıyoruz, hem de yakın geçmişimizde yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Diğer milletler sömürgelerini bir yere yayabilmek için emperyalist amaçlar ile dünyanın her yerinde yer alırken bizler Allah'a şükürler olsun ki, bütün mazlum milletlerin yalnız ve yalnız insanlık için bir yerlere koşturma mücadelesi veren ve bu konuda da başta Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ve hükümetimizin yol göstermesi ile özellik ile son yıllarda insani yardımları diğer ülkelere taşıyabilme konusunda gayri safi milli hasılasına oranla en büyük yardımı yapabilen bir ülkeyiz" dedi. "ORMANI AİLELERİYLE ZİYARETE EDEBİLECEKLER" Çocuklara doğa bilinci ve ağaç sevgisi kazandırmayı amaçladıklarını ifade eden Mektebim Okulları Çorlu Kampusu Müdürü Esen Özkara ise şunları söyledi: "Çocukların büyüme ve gelişmesine, ruhsal gelişimine katkıda bulunacağını düşünerek böyle bir program hazırladık. Öğrencilerimizin tamamını ilgilendiren katılımlı bir etkinlik. Anne, babalarımızın anaokulundan, lise kademesine kadar her çocukta doğa sevgisini aşılamak amacıyla birer fidan olduğunu düşünerek taze fidanlarımızın büyümesini ve yine ağaç şekline gelişini kendi diktikleri ağaçları zaman zaman ziyaret etmesini düşünerek böyle bir etkinlik hazırladık. Şu anda bin fidan bin öğrenciydi sloganımız ve gerçekten de öyle oldu. Bin tane fidan bin tane öğrenci ile böyle bir etkinlik gerçekleştirdik." Programda günün anısına Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, şehit Ömer Halisdemir'in kardeşi Savaş Halisdemir'e plaket takdim etti. Daha sonra protokol üyeleri ve şehit Ömer Halisdemir'in kardeşi Savaş Halisdemir, oklul öğrencileri ve veliler fidan dikimi gerçekleştirerek toplamda bin fidanı toprakla buluşturdu.