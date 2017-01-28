(Görüntülü Haber)Rektör Gündoğan: Zeka testi ihraç eden ülke olacağız

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, "2017 yılından itibaren Türkiye'de Anadolu Üniversitesi tarafından üretilen zeka testi ASİS kullanılmaya başlanacak. Bu testi 4 dile çeviriyoruz. İnşallah 2017 yılında bunu ihraç edeceğiz. Yani zeka testini ithal eden bir ülkeden, zeka testi ihraç eden bir ülke olacağız" dedi. Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'ndeki Personel Lokali'nde basın mensuplarıyla biraraya gelen Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan, 2016 yılında yaptıkları çalışmalar ile 2017 yılında hayata geçirecekleri projeler hakkında bilgi verdi. Gerçekleştirdikleri çok önemli projelerden bir tanesinin ASİS (Anadolu-Sak Zeka Ölçeği) adını verdikleri Türkiye'nin ilk yerli zeka testi olduğunu anlatan Rektör Gündoğan şöyle konuştu: "Bu proje, Anadolu Üniversitesi öğretim elemanları tarafından Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında üretilen bir proje. 20 akademisyenimiz 2 yıl süreyle bu proje üzerinde çalıştı ve Türkiye'nin ilk yerli zeka ölçeği gerçekleştirildi. Bu şu anlama geliyor; Biz 100 yıldır İngilizceden tercüme, telifini ödediğimiz zeka ölçekleriyle çocuklarımızın zeka testlerini yaptırıyoruz. Türkiye'de yılda 4- 12 yaş grubu 500 bin çocuğumuza zeka testi uyguluyoruz. Bunlar Amerika'dan ithal ettiğimiz ve Türkçeleştirdiğimiz zeka testleri. Biz bunun için de telif ödüyoruz. Öğrenci başına yaptığımız her zeka testi için 10 ila 20 dolar arasında bir ödeme yapıyoruz. 10 dolardan 500 bin öğrenciye zeka testi yapsak 5 milyon dolar. Ben olayın ekonomik kısmından başladım. Aslında diğer yönü daha önemli. Zeka testleri aynı zamanda kültürel faktörleri de içeren testlerdir. Yani zeka testlerinde sorulan sorular Amerika'da bir çocuğa sorduğunuz soru ile Türkiye'de çocuğa sorduğunuz soruyu aynı tutamazsınız. Çünkü her ülkenin kendine özel kültürel bir yapısı var." GÜVENİLİRLİK DERECESİ EN YÜKSEK Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan, Türkiye'de 26 ilde toplam 6 bin 500 çocuğa Anadolu Üniversitesi'nin ASİS zeka testini uyguladıklarını açıkladı. Rektör Gündoğan şunları kaydetti: "Örnekleme açısından bu test en çok örnekleme yapılmış bir testtir. Yani güvenilirlik derecesi en yüksek zeka testi. Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz ile 8 Aralık tarihinde İstanbul'da bunun lansmanını da gerçekleştirdik. 2017 yılından itibaren artık tüm Türkiye'de Anadolu Üniversitesi tarafından üretilen zeka testi ASİS kullanılmaya başlanacak. Bu testi 4 dile çeviriyoruz. Almanca, İngilizce, Fransızca ve Arapça olacak. İnşallah 2017 yılında bunu ihraç edeceğiz. Yani zeka testini ithal eden bir ülkeden, zeka testi ihraç eden bir ülke olacağız" diye konuştu. İLK DEPREM İZOLATÖRÜ TEST MERKEZİ Deprem İzolatörü Test Merkezi Projesi hakkında da bilgi veren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan şunları söyledi: "İnşaat Mühendisliği bölümünde 2 arkadaşımız Amerika'da bu konu üzerinde doktoralarını gerçekleştirdiler. Döndüklerinde proje hazırlamak istediklerini söylediler. Bize anlattılar ve biz de ikna olduk. Bilimsel Araştırma Kurulu da bu projeye onay verdi. İki Eylül Kampüsü'nde bin metrekarelik bir bina inşa ediyoruz. Bu proje bir ilk. Türkiye'nin ilk kez bir Deprem İzolatörü Test Merkezi kuruluyor. Bu test merkezi Türkiye'de ilk, dünyada ise 5'inci merkez olmuş olacak."