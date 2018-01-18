(Görüntülü Haber) Psikolojik Danışman Barış Sezgin: Karne hayat değildir

SÖMESTR tatili yarın başlıyor. İlk dönemi geride bırakıp karnelerini alacak ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini 15 günlük tatil bekliyor. Bu süreci iyi değerlendirmek adına öğrenci ve velilere tavsiyelerde bulunan Uğur Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik- AR-GE'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin "Karne hayat değil, bir değerlendirmedir. Çocuklar başarılı olduğu derslerden dolayı tebrik edilmeli, geliştirmesi gereken dersleri konusunda da belli bir planlamaya dahil edilmeli" dedi.





Sözlerine velilere tavsiyeler vererek başlayan Sezgin, "Karne hayat değil, bir değerlendirmedir. Burada çocuğu cezalandırmak, karşılaştırmak ve çocuğa bu nedenle baskı uygulamak, tatilini zehir etmek hiç doğru değil. Bunlar çocuğun benliğine saldırıdır. Bu anlamda sakin bir şekilde çocuk başarılı olduğu derslerden dolayı tebrik edilmelidir. Eksik olduğu alanlar konusunda ise çocukla beraber planlama yapılmalıdır. Ancak bu şekilde çocuk planlamayı içselleştirir" diye konuştu.





"TATİLLER ENTELEKTÜEL GELİŞİMLER İÇİN ÖNEMLİ FIRSATLARDIR"





Tatilde çocukların dinlenip stres atmasının, kaliteli vakit geçirmesinin çok önemli olduğunu dile getiren Sezgin, "Tatiller entelektüel gelişimleri artırmak adına önemli fırsatlardır. Bu süreçte öğrenciler müzikal, tiyatro, spor etkinliklerinden faydalanabilirler. Bunun dışında özellikle sınavı olmayan öğrencilere ilk hafta ders çalışmalarını çok önermiyorum. İstedikleri gibi vakit geçirmeleri önemli. Tatilin öğrencilere sunduğu bir diğer avantaj da şu; aileler çocuklarıyla beraber tatili planlarlarsa çocuklarının organizasyon becerilerini geliştirmiş olacaklar" dedi.





"İNTERNET KONUSUNDA SINIRLARINIZ OLSUN"





Çalışan anne babaların bu süreçte izin alabilirlerse özellikle küçük yaş grupları açısından çok olumlu olacağını belirten Sezgin, "Tatilin son günlerine doğru okulun başlayacağını hatırlatmak, uyku ve yemek düzenini buna göre ayarlamak gerekiyor.Özellikle ergenlik dönemindeki çocuklarda internet bağımlılığı var. Bu durum tatillerde artabiliyor. Bu konuda ailelerin mutlaka çocuklarına sınır koyması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerine bulundu.





"DERS ÇALIŞMA SÜRENİZ TÜM GÜNE YAYILMASIN"





Öğretmenlerin tatil boyunca öğrencileri sorumlu tutacakları derslerin belli bir dozda olması gerektiğini söyleyen Sezgin, "Hiç ders olmamasını veya çok ders olmasını önermiyoruz. Çocuklara elbette ödevler verilebilir bunda bir problem yok, ama önemli olan çocukların eksik olduğu konuların belirlenip bu konularla ilgili takviye yapılması. Çocuklar bunun için günleri bölme yöntemini kullanabilirler. Her gün sadece bir derse çalışıp bunun süresini de uzun tutmamak onları sıkmadan çalışmalarını sağlayacaktır" diye konuştu.





Kurum olarak okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise düzeyindeki öğrencilerine kademeler özelinde tatil önerileri programı gönderdiklerini de ifade eden Sezgin, "Bunların içinde kültür sanat paketleri, hangi şehirde hangi spor aktivitesini yapabilecekleri,kitap, tiyatro, atölye ve etkinlik önerileri, İngilizce tekrar yapmaları için programlar ve eğlenerek yapabilecekleri belli proje ödevleri var" dedi.