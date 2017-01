(Görüntülü Haber) Prof. Dr. Zeki Ayağ’dan yüksek lisans ve doktora yapacaklara tavsiyeler

YÜKSEK lisans ve doktora programlarına başvuracak öğrencilere tavsiyelerde bulunan Kadir Has Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Zeki Ayağ üniversitenin Fen Bilimleri Fakültesi yüksek lisans ve doktora programlarıyla ilgili de bilgi verdi. Yüksek lisans ve doktora yapacak adaylara önerilerde bulunan Prof. Dr. Ayağ, “Seçilecek olan programın akademisyen kadrosunu çok iyi incelesinler. Hocaların kendilerine neler katabileceklerini iyi bir şekilde araştırarak tercihlerini yapsınlar” dedi. Kadir Has Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi bünyesinde özellikle mühendislik bölümlerinin ağırlıkta olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ayağ, “Yüksek lisans bölümlerimiz tezli ve tezsiz olarak ikiye ayrılmış durumda. Özellikle çalışan ve tez yazmaya vakit ayırmayacak öğrencilerimiz tezsiz programlara yöneliyorlar. Doktora programlarındaki öğrenciler ise daha fazla araştırma gerektiren konulara odaklanıyorlar ve yoğun bir sürecin ardından doktora tezin tamamlayarak mezun olabiliyorlar” diye konuştu. ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞ BİRLİĞİ Eğitim kadrolarının çoğunlukla Amerika ve yurt dışında eğitimini tamamlamış akademisyenlerden oluştuğunu dile getiren Prof. Dr. Ayağ, “Eğitim kadromuz araştırma alanı itibariyle de çoğunlukla güncel konularda çalışıyor” dedi. Üniversite - sanayi iş birliği alanında da çalışmaları olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ayağ, “Özellikle San-Tez üzerine Sanayi Bakanlığı, TÜBİTAK ve Avrupa projeleriyle ilgili çalışmalar doğrultusunda oldukça fazla çalışmalarımız var” diyerek sözlerini noktaladı. Kadir Has Üniversitesi yüksek lisans ve doktora başvuruları 17 Ocak’ta sona erecek.