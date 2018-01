(Görüntülü Haber) Prof. Dr. Nihat Berker'den herkese açık ders

İSTANBUL, () - KADİR Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat Berker, ‘Sartre, Beauvoir, Camus’ün 7 Yapıtında İlişkiler ve Yabancılaşma/ Katılım’ dersini herkese açık olarak verecek. Modern toplumdaki kopukluklar ve kadınlara yapılan sistematik haksızlıkların 7 kitap üzerinden işleneceği dersler 14 Şubat Çarşamba günü başlıyor. Katılanlara ders sonunda Üstün Başarı veya Başarı Sertifikası verilecek. Derslerin 14 Şubat’ta başlayıp Mayıs’ın sonuna kadar devam edeceğini ve halka açık olduğunu söyleyen Prof. Dr. Berker, "Her çarşamba akşamı 20.00’den 22.00'ye kadar buluşuyoruz. Sartre, Beauvoir, Camus’ün 7 Yapıtında İlişkiler ve Yabancılaşma/ Katılım dersi kapsamında insanların topluma yabancılaşması, katılımı ve insan arası ilişkileri işleyeceğiz. Derslerde kadınlara yapılan sistematik haksızlıkları da konuşuyoruz. Web üzerinden çok basit bir başvurusu var, http://acik-ders.khas.edu.tr/ sitesinde.” HER HAFTA 200 SAYFA OKUMA YAPILACAK "Ders sırasında devamlı okuyoruz, konuşuyoruz, konularımız üzerine her hafta bir yazı yazıyoruz, projeler yapıyoruz" diyen Prof. Dr. Berker, her Çarşamba saat 20.00 ile 22.00 arası gerçekleşecek derslerin kontenjan sınırı olduğunu belirterek, "Dersler çok keyifli geçiyor, öğrenciler birbirlerini tanıyor, her hafta 200 sayfa yeni bir konuda okuyor ve bunu seviyorlar. Her haftada 200 okumak gerçekten iyi bir şey insan, alışıyor ve sonrasında bırakamıyor’’ diye konuştu. "DÖNEM ORTASI VE DÖNEM SONU SINAVI VAR" Ders sırasında ömür boyu arkadaşlıklar kurulduğunu belirten Prof. Dr. Berker, derslerin içeriğine ilişkin bilgi vererek şunları söyledi: "Her hafta notlandırılan bir sınıf yazısı var. 10-15 dakikalık kısa bir şey. Basit bir şey ama, değişik kitaplar arasında ilişki kurmak,örneğin bir kitabın yazarını başka bir kitaba karakter olarak koymak önemli, bunu üç paragrafta yapın diyoruz, bu eğlenceli oluyor. Dönem ortası ve dönem sonu sınavı var, çünkü bu gerçek bir ders. Bir de proje var bunların ortalamalarından not çıkıyor. Genelde bunu sahiplenen, seven herkes başarıyla bitiyor." "İNSANLARIN KISA SÜREDE İÇİNE KAPANMASI TOPLUMSAL KAYIP" Bütün tarihi çağlarda toplumda kopuklukların, yabancılaşmanın ve eziyetin olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Berker, "Günümüzde de topluma angaje olacak mısın? Yoksa içine mi kapanacaksın? İnsanlar günümüzde içine kapanmayı kısa sürelerde yapabiliyor, belki geçmişte yapamazdı. Eskiden içine kapanmana ailen, akrabaların izin vermezdi. Şimdi içine kapanıyorsun ama içine kapandığın zaman kendini kaybediyorsun, toplum çok şey kaybediyor. Bu böyle devamlı bir süre değil. Bir andan sonra kendi kendini yiyip kötü şeylere gidebilir bu çok büyük bir kayıp" ifadelerini kullandı. KADINA YÖNELİK SİSTEMATİK HAKSIZLIKLAR Kadına yönelik haksızlıkların önüne bilinçlenerek geçileceğini söyleyen Prof. Dr. Berker, şöyle konuştu: "Hem kadın, hem erkekbilinçlenmeli ve kadın haklarını aramalı. Nasıl başladı bilemiyoruz geçmişte kadınların erkeklere haksızlık yaptığı bir devir var mıydı? Hiç zannetmiyorum. Bunun içine en dibinde bir yerde kaba kuvvet geliyor. Her zaman için bir kaba kuvvet tehdidi var. Kaba kuvvet ve şiddet maalesef cinayete gidebiliyor. Bu böyle devam ediyor ama toplum bilinçlendikçe, birbirimize eşit ve saygılı davranırsak, hepimiz kazanırız. Bunu erkekler de kadınlar da anlamalı. Hem haklarını aramalı hem de yeni yetişen nesiller bunu gayet iyi bilmeli."