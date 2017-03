(Görüntülü Haber) Prof. Dr. Çağrı Erhan: Uluslararası İlişkiler 100 yıl sonra da istihdam olanağı sağlayacak

İSTANBUL () - İSTANBUL Kemerburgaz Üniversitesi'nde (İKBU) gerçekleşen 'Uluslararası İlişkilerde Öğrencilikten Hocalığa' temalı konferansa konuşmacı olarak uluslararası ilişkiler alanında uzman 4 rektör katıldı. Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, Ege Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Beril Dedeoğlu,Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın ve İKBU Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan'ın katıldığı konferansta uluslararası ilişkiler alanının dünü ve bugünü konuşuldu. Etkinlik öncesi konuşan İKBU Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, "Zaman zaman hem dünyada hem Türkiye'de geleceğin meslekleri adı altında sıralamalar yapılıyor. Hatta geçenlerde bir fütürist yazar; 'Bugün doğan çocukların yüzde 60'ı ilerde henüz icat edilmemiş mesleklerde istihdam edilecekler' dedi. Bu da teknolojinin ne kadar hızlı şekilde hayatımıza girdiğini ve dünyadaki mesleklerin ne şekilde biçim değiştirdiğini gösteriyor. Ama bugün de, 50 yıl sonra da, 100 yıl sonra da devletler arası ilişkilerin, uluslararası ilişkilerin, uluslararası örgütlerin ana dinamiğini insanlar, diplomatlar arası ilişkiler oluşturacak. Bunlar da makineye, teknolojiye devredilemeyeceği için uluslararası ilişkiler her zaman dünyada rağbet gören ve iyi yetişmiş uluslararası ilişkiler uzmanlarının da her zaman istihdam olanağı bulacağı bir alan olarak varlığını devam ettirecek" dedi. Prof. Dr. Erhan, sözlerini şöyle noktaladı: "Bu etkinlik Türkiye'de ilk defa yapılıyor. Uluslararası ilişkilerde lisans eğitimi almış ve uluslararası ilişkiler profesörü olmuş, arkasından da rektör olmuş 4 hocamızı İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi'nde bir araya getirdik. Aslında bu etkinliği Uluslararası İlişkiler Kulübü öğrencileri düzenledi. Hocalarımız uluslararası ilişkiler alanında kendi okudukları dönemden bu zamana kadar ne gibi değişiklikler olduğunu, uluslararası ilişkiler öğrencilerinin meslek imkanlarının neler olduğu, ne yönde kariyer yapabilecekleri, öğrenciliklerinde mutlaka derslerinin yanında yapması gereken ne gibi faaliyetler olduğu konusunda tecrübelerimizi paylaşacağız. Öğrencilerimizin mesleki ve akademik gelişimleri açısından çok faydalı bir toplantı olacağını düşünüyorum." "ULUSLARARASI İLİŞKİLERİN ÖĞRENCİSİ, EMEKÇİSİ, HOCASI" Esas hedeflerinin uluslararası ilişkiler bölümlerinde okuyan öğrencilerle sohbet etmek olduğunu söyleyen Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın, "Çağrı Erhan’ın inisiyatifiyle 4 uluslararası ilişkiler kökenli rektör olarak bir araya geldik. Burada esas hedefimiz uluslararası ilişkiler bölümlerinde okuyan öğrencilerle sohbet etmek. Türkiye'de bu iş nasıl yapılıyor? Eğitimi nasıl gelişti?Şu andaki iş olanakları neler?Bu bölümden mezun olduklarında neler yapabilirler? Bölümün hem öğrencisi, hem emekçisi, hem hocası hem de akademik anlamda en üst noktaya çıkmış insanlar olarak tecrübelerimizi paylaşacağız" diye konuştu. "BİR ULUSLARARASI İLİŞKİLERCİ YETİŞMESİ KOLAY DEĞİL" Etkinliği düzenleyen Uluslararası İlişkiler Kulübü Başkanı Gökçe Nur Ataman ise "Herkes uluslararası ilişkiler okuyabilir fakat bir uluslararası ilişkilercinin yetişmesi kolay değil. Biz etkinliğimizi bunun farkındalığını yaratmak ve insanlara bölümünün ne anlama geldiğini, bu yolda bizim nasıl ilerlememiz gerektiğini vurgulamak amaçlı düzenledik. Konferans umarım herkese faydalı olacaktır" dedi.