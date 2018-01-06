(Görüntülü Haber) Okul yolunda 'Köprü' çilesi -2

Antalya'nın merkez Aksu 'da, Barbaros Mahallesi ve Yeni Mahalle'yi (Toparlar) birbirinden ayıran dere yatağı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Yeni Mahalle'de dere yatağına yakın konumda olan 138'inci Sokak'ta oturan 10 aile, derenin diğer tarafındaki 500 metre uzaklıktaki cami, sağlık ocağı ve okul hizmetlerinden yararlanmak için ciddi sorunlarla karşılaşıyor. Mahalle sakinleri köprü olmadığı için paçaları sıyırıp yaklaşık yarım metrelik suya girip karşıya geçiyor. Kış aylarında yoğun yağış nedeniyle derenin debisi artınca mahalle sakinlerinden hiç kimse karşıya geçmeye cesaret edemiyor. Köprünün olmaması nedeniyle en büyük sıkıntıyı Yeni Mahalle'de oturan Aksu İlkokulu öğrencileri çekiyor. 4'üncü sınıf öğrencileri Saliha Ören ile akranları Hatice Demir ve Kardelen Uzunkaya her gün okula gitmek için bu dereden sabah ve akşam geçmek zorunda. Tek başına dereden geçemeyen öğrencileri Kardelen Uzunkaya'nın annesi Havva Ören sırtında taşıyarak karşıya geçiriyor. Servis şoförünün yolun bozuk olması ve yol kenarındaki sazlıkların aracını çizmesini gerekçe göstererek dere kenarına, hem de mahalleye gelmediğini öne süren Havva Ören, dereyi geçtikten sonra 500 metre yürüyüp çocukları servise bindiriyor.