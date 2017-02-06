(Görüntülü Haber) Müsteşar Tekin'den öğrenciye müjde: Müfredat hafifletildi
06 Şubat 2017 Pazartesi 14:21
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