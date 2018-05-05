(Görüntülü Haber) Mersin’de Mektebim Kampüsü tanıtıldı

MERSİN, () – MERSİN’de önümüzdeki eğitim ve öğretim yılında modern ve teknolojik kampüsünde eğitime başlayacak olan Mektebim Okulları’nın tanıtımı yapıldı. Hilton Otel’de yapılan tanıtım toplantısına Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Badas, Mektebim Okulları Kurucusu Ümit Kalko, eğitimciler ve veliler katıldı. İlk olarak tanıtım filminin gösterildiği toplantıda konuşan Kalko, Mektebim Okulları’nı kurduklarında bir anayasa oluşturduklarını belirterek, bunun 4 maddeden meydana geldiğini söyledi. Hedeflerinin Türkiye okulu olmak olduğunu ifade eden Kalko, "Biz akıl ve bilim yolundan giden, dogmatik düşünceden arındırılmış çağdaş ilkeleri kendine hedef edinmiş bir eğitim kurumu olmayı diledik. Bu bağlamda da yatırımlarımızı yaptık" dedi. "ÖĞRETMENLER VE EĞİTİM GİRİŞİMCİLERİ BİRER MİMARDIR" Öğretmenler ve eğitim girişimcilerinin aslında birer mimar olarak nitelendiren Kalko, "Mimarlar binaları ve gayrimenkulleri şekillendirir, biz de geleceğimizi şekillendiriyoruz. Çocuklarımızın geleceğine yön veriyoruz. Çünkü okul seçmek bir yaşam seçmek gibidir. Okul seçmek kültür seçmektir. Bir çocuğun hangi okulda okuduğu onun geleceği ile ilgili çok ciddi hatıralar bırakır. Bir okulun kültürü danışma görevlisine, öğretmenine, eğitim müfredatına da, sosyal olanaklarına da yansır. Bu bağlamda bizler Mektebim olarak sevdiğimiz işimizi yapmaktan gurur duyuyoruz" diye konuştu. "HEDEF 2020'DE MEKTEBİM ÜNİVERSİTESİ AÇMAK" Daha sonra okul hakkında bilgi veren Kalko, hedeflerinin 2020 yılında İstanbul’da Mektebim Üniversitesi açmak olduğunu dile getirdi. Kalko konuşmasının ardından toplantıya katılan Vali Yardımcısı Deniz, Toroslar Kaymakamı Şahin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökbel, Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Badas’a Mersin Kampüsü'nün kurulmasındaki destekleri nedeni ile birer teşekkür plaketi verdi.