(Görüntülü Haber) Mektebim Okulları 65'inci kampüsünü Kayseri'de açtı

Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ, () -KAYSERİ'de, Mektebim Okullarının 65'inci kampüsünün tanıtım toplantısı düzenlendi. Bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısına, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçe milli eğitim müdürleri, Mektebim Okulları Kurucusu Ümit Kalko, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Toplantıda konuşma yapan Mektebim Okulları Kurucusu Ümit Kalko, 65'inci kampüsü Kayseri'de açmanın sevincini yaşadıklarını belirtti. Eğitimin çok stratejik bir sektör olduğunun altını çizen Ümit Kalko, "Bundan yıllar evvel ilk okulumuzu açtığımız zamanki heyecana sahibiz. Bizler sevdiğimiz bir işi yaptığımız için kendimizi çalışıyormuş gibi görmüyoruz. Eğitim çok stratejik bir sektör. Eğitim sektörü ülkemizde her geçen gün önemini daha çok arttırmaktadır. Özellikle çok yakın bir zamanda yaşadığımız 15 Temmuz darbe kalkışmasından sonra eğitim sektörünün ne kadar daha stratejik olduğunu hep beraber acı bir tecrübeyle farkına varmış olduk" dedi. "OKUL SEÇMEK YAŞAM SEÇMEK GİBİ" 15 Temmuz darbe girişimi temelinin bir eğitim sektörünü kurumuyla atıldığına dikkat çeken Kalko, "Daha sonra başka eğitim kurumları ile güçlenmiş. Ardından da ne yazık ki böyle bir terör örgütü haline dönüşmüştü. Şuan halen yapılan kapatma işlemlerinden sonra okulların içinde gizli sığınaklar görülmüştür. Tabi bu durum velilerimizde bir takım tedirginliğe sebebiyet verdi. (Acaba biz bir okulu tercih ederken, tercih ettiğimiz okuldan dolayı fişlenir miyiz? Acaba yarın bir gün sakladığı bir yüzüyle geleceğimize mani olur mu?) endişesi var. Gerçekten bu zamanda Türkiye'de çocuğunuzu özel okula vermek çok zor bir karar. Çünkü okul seçmek yaşam seçmek gibi bir şey. Hangi okula giderse çocuğunuz o okulun kültürünü alarak yetişmektedir. Bu bağlamda bizler Mektebim Okulları olarak ilkokul yatırımı yaptığımız zamandan bu yana bir anayasamız var ve o anayasayı uyguluyoruz" diye konuştu. "VATANA MİLLETE SAHİP ÇIKAN NESLE İHTİYACIMIZ VAR" Biz vatanını milletini seven akıl ve bilim yolundan giden Atatürk'ün kurduğu muhasır medeniyetleri kendine ilke edinmiş bir nesil yetiştirmek için bu yola çıktık diyen Kalko, "Artık 15 Temmuz eğitim sektöründe öncelikleri değiştiren bir tarih oldu. Bizim artık eğitim sistemimizde öncelikle vatanına, milletine, bayrağına sahip çıkacak milli, manevi duygularla donanmış nesle ihtiyacımız var. Bunları doldurduktan sonra o zaman akıl ve bilim gibi diğer süreçleri devam ettirmemiz gerekiyor. Çünkü biri olmadan diğeri olduğu zaman çok tehlikeli bir nesil yetiştirmiş olabiliriz" ifadelerini kullandı.