(Görüntülü Haber) Liseli Ahmet, karne sevincini hastanede yaşadı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - TOKAT'ta 8 ay önce motosiklet kazasında yaralanan ve tedavisinin sürdüğü Sivas'taki Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde özel eğitim alan 15 yaşındaki Ahmet Dedehan Ürkmez, karnesini Sivas Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy'dan aldı. Tokatlı Ahmet ve Ayten Ürkmez'in 2 çocuğundan küçüğü olan Ahmet Dedehan Ürkmez, 11 Mayıs 2016 tarihinde Tokat'ın Almus İlçesinde motosiklet kazası geçirdi. Geçirdiği kaza sonucu omuriliği zedelendi ve iki ayağında da his kaybı tanısı konuldu. Sivas Kongre Andolu Lisesi 11'inci Sınıf öğrencisi olan Ürkmez, sevk edildiği Cumhuriyet Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Servisi'nde 8 aydır tedavi görüyor. Tedavi süresi boyunca Ahmet Dedehan Ürkmez'in ailesi, çocuklarının okulundan geri kalmaması için Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurarak özel eğitim almasını istedi. Kongre Anadolu Lisesi'nden 6 öğretmen tarafından Ürkmez'e hastanede özel eğitim verildi. Ahmet Dedehan Ürkmez dışarıya çıkamadığı için bugün karne sevincini de hastanede yaşadı. Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ve Şube Müdürü Anakız Yörük, Ürkmez'e hastanede sürpriz yaparak başarılı notlarla dolu karnesini verdi. 'KAYBEDİLECEK BİR FERT YOKTUR' Ahmet Dedehan Ürkmez'in en kısa zamanda ayağa kalkmasını dileyen Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, "Evde eğitim gören 60 çocuğumuz var. Hastanede eğitim gören 2 çocuğumuz var. Ahmet kardeşimiz burada bir trafik kazası sonucu 8 aydır yatıyor. Ama Kongre Anadolu Lisesi öğretmenlerimiz Ahmet'in eğitimden geri kalmaması için buraya gelip ders veriyorlar. Öğretmenlerimiz ellerinden gelen fedakarlığı gösteriyor. Ben öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Diğer yandan da Ahmet'in azim ve gayretine teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. Kaybedilecek tek bir fert yoktur anlayışı içinde çalışıyoruz. Bu çocuklarımızın eğitimden kopmamaları için gerekli çalışmayı yapıyoruz" dedi. TEŞEKKÜR BELGESİ ALDI Karnesini bu şekilde almaktan mutlu olduğunu söyleyen Ahmet Dedehan Ürkmez ise "Okulda gördüğüm işlediğim derslerin hepsini burada eksiksiz bir şekilde devam ediyoruz. Karnemi aldım. Karnemden de memnunum, Teşekkür Belgesi aldım. 8 aydır buradayız. Tedaviye devam ediyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğü'müze bana sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.