(Görüntülü Haber) Liselere geçiş sistemi (2)

Hasan DEMİRBAŞ- Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA,() Antalya'daki programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, liselere geçiş sistemi hakkındaki soruyu şu şekilde cevapladı Nisan ayının sonunda, mayıs ayının başında gelişmeleri açıklayacağız. Arkadaşlarımız bir çalışma yapıyor. 81 ilimizin 70'inde çalışma yakın zamanda tamamlandı. 10 ile ilişkin arkadaşlarımız il müdürleri ve eğitim yöneticileriyle bir araya geliyor. Sorunsuz şekilde sistemin oturacağını, mevcut sistemden çok daha iyi olacağını öngörüyor, düşünüyoruz. Bir önceki sistemin sakıncaları ortaya çıktı. TEOG'u her şeye ölçü alırsanız, biz evlatlarımızı sınava hazırlıyorduk, millet bundan bıkıyor. Bırakın hayata hazırlansın. Bakan Yılmaz, Adrese Dayalı Eğitim Sistemine ilişkin Eğitim çağındaki evlatlarınızı mutlaka bir okula yerleştirmek zorundasınız. Taşımalı eğitimi niçin yapıyoruz Köyünde mezrasından geleni okulla buluşturmaya çalışıyoruz. Engelli kendi evinde, okulla buluşturmaya çalışıyoruz. Üç tercihte bulunabilir doğrudur. Üç tercihte bulunduktan sonra adrese yakınlığı, kendi ortaokuluna yakınlığı gibi kriterler var. Bu kriterlerden daha öncelikli birisi gelirse onu da mutlaka yerleştireceğiz. Mutlaka her evladımızı bir yere yerleştireceğiz diye konuştu. 5 BİN EK ÖĞRETMEN ATAMASI 20 bin öğretmen ataması ile ilgili duyuruyu şubat ayında yapacaklarını belirten Yılmaz, ücretli öğretmenler içerisinde mülakata devam edileceğini aktardı. Mülakata alırken o alanda alacakları öğretmen sayısının 3 katı kadar puan sınırına girmek gerektiğini kaydeden Yılmaz, Mülakata puanı yetmeyip 5 yıl öğretmenlik tecrübesi olanları mülakata almak için çalışma yapıyoruz. 20 binin üzerine 5 bini geçmeyecek şekilde öğretmen alımını da düşünüyoruz. Bunun için yasal düzenleme gerekiyor. Düzenleme bittikten sonra duyurusunu şubat ayında geçeceğiz dedi.