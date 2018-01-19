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(Görüntülü Haber) Kütahya'da mezun olan 'olgun öğrenciler' kep fırlattı

KÜTAHYA Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından hazırlanan 'Bilgi Güçtür, Yaş Mühim Değildir' projesi kapsamında 10 haftalık eğitim programına katılan 50 yaş üzeri 67 kişi sertifikalarını alıp keplerini havaya attı. DPÜ Dış...

KÜTAHYA Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından hazırlanan 'Bilgi Güçtür, Yaş Mühim Değildir' projesi kapsamında 10 haftalık eğitim programına katılan 50 yaş üzeri 67 kişi sertifikalarını alıp keplerini havaya attı. DPÜ Dış İlişkiler Koordinatörlüğü bünyesinde yürütülen Avrupa Birliği Erasmus+ KA2 Stratejik Ortaklıklar kapsamında finanse edilen 'Bilgi Güçtür, Yaş Mühim Değildir' projesi kapsamında düzenlenen 'Olgun Gençler Üniversitesi' programına katılan 50 yaş üstü 67 kişiye 10 hafta boyunca yabancı dil, tarih ve spor dersleri verildi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan olgun öğrenciler için DPÜ Merkez Kampüsü'nde mezuniyet töreni düzenlendi. Törende konuşan DPÜ Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, "Bir üniversite rektörünün mezun edebileceği en anlamlı, en güzel mezuniyet töreni bu. Olgunlar üniversitesinde devam oranının yüzde 89. Bu üniversite tarihinde bir rekor. Bunun diğer üniversite öğrencilerine örnek olması gerekir" dedi. Proje Koordinatörü Doç. Dr. Oktay Şahbaz da, "50 yaş üstü bireylerin mezuniyet törenini yaptık. Biz onlara olgun gençler diyoruz. Bu bir proje çıktısı aslında. Dumlupınar Üniversitesi olarak Avrupa Birliği'nin stratejik ortaklıklar projesinin partneriyiz. Polonya Ulusal Ajansı tarafından fonlanan bu projede Kütahya'daki 50 yaş ve üstü bireylerin sosyal ve dijital hayata adaptasyonunu planlamaya sağlamaya çalışıyoruz. Onların daha aktif olmasını istiyoruz" diye konuştu. Törene cübbe ve kepleriyle katılan olgun öğrencilere Rektör Prof. Dr. Remzi Gören ile öğretim üyeleri tarafından sertifikaları verildi. Olgun öğrenciler sertifikalarını aldıktan sonra keplerini havaya attı.

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