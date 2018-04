(Görüntülü Haber) KHAS 'Araştırma Kampı' düzenledi

İSTANBUL, () - KADİR Has Üniversitesi İşletme Fakültesi kuruluş yıldönümü dolayısıyla 'Araştırma Kampı' düzenledi. 5 ve 6 Nisan tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen etkinliğe; Indiana Üniversitesi’nden Pazarlama Profesörü Neil A. Morgan, Georgia State Üniversitesi Marka ve Müşteri Yönetimi Başarı Merkezi Müdürü Prof. V. Kumar, Georgia State Üniversitesi’nden Pazarlama Profesörü Alok Saboo ve Leeds Üniversitesi’nden Prof. Constantine S. Katsikeas konuk konuşmacı olarak katıldılar. Araştırma kampına akademik dünyadan ve sektörden geniş katılım oldu. Etkinliğin ilk gününde bilimsel araştırmaları saygın uluslararası dergilerde yayımlayabilmenin ilkeleri konuk akademisyenlerin deneyim ve bakış açıları ile irdelendi. İkinci gün ise önemi giderek artan 'Müşteri ve İş Analitiği' konusuna ayrıldı ve konuk akademisyenlerin çalışmaları ışığında ele alındı. İYİ BİR BİLİM İNSANI OLMANIN İKİ ÖNEMLİ ADIMI Kampın açılışında konuşan Rektör Vekili Prof. Dr. M. Sondan Durukanoğlu Feyiz, "İyi bir bilim insanı olmanın iki önemli adımı var. Birincisi, insanlığın karşılaştığı büyük problemlere cesaretle eğilmek ve bu problemler hakkında araştırmalar yapmak. İkincisi, yapılan araştırmaları herkesin okuyup anlayabileceği ve etki faktörü yüksek dergilerde yayınlamak. Bu kampın en önemli özelliği, pazarlama alanında en etkili dergilerin editör kademelerinde bulunan akademisyenlerin konuşmacı olarak burada bulunmalarıdır. Bu alanda çalışacak arkadaşlara etki faktörü yüksek dergilerde yayın yapabilmenin püf noktalarını aktaracaklar. Umut ediyorum ki bu araştırma kampına gelen katılımcılar, maksimum kazancı elde edip geri dönerler ve sonuçta da bu dergilerde yayın yapabilirler" dedi. "GİRİŞİMCİLİK TOPLUMU İYİ TANIMAKTAN VE İHTİYAÇLARINI GÖRMEKTEN GEÇER" İyi bir girişimci olmanın yolunun, yaşadığı toplumu çok iyi tanımaktan geçtiğini vurgulayan Prof. Dr. Feyiz, "İçinde bulunduğunuz toplumu iyi tanıyacaksınız ki ihtiyaçlarının ne olduğunu çok iyi göreceksiniz. Entellektüel akılla da o ihtiyaçlara cevap verecek çözümler üreteceksiniz. Gençler sakın sakın kolay çözümlere gitmesinler. Önce yaşadıkları dünyayı ve toplumu çok iyi anlasınlar. Onların ihtiyaçlarını çok iyi görsünler. Aksi halde başkalarının yaptığını kopyalayarak iyi bir girişimci olamazlar" diye konuştu. "KATILIM ÇOK İYİ OLDU" KHAS İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Mengüç, “araştırma kampını, hem birinci kuruluş yılımızı kutlamak ve hem kendi alanında dünyaca tanınmış akademisyenleri buraya davet ederek onların deneyimlerini ve bilgi birikimlerini bizlerle paylaşmaları amacıyla düzenledik" dedi. Çok iyi bir katılım olduğunu ve kampın iki gün sürdüğünü belirten Prof. Dr. Mengüç, "İlk gün akademik ve belli bir seviyenin üzerindeki dergilerde yayın yapmanın belli koşulları ve dikkat edilmesi gereken noktalar üzerinde konuşmalar oldu. Kampın ikinci gününü ise daha tematik bir konuya ayırdık. Bugünlerde Müşteri ve İş Analitiği hem sanayi ve hem de akademik alanda oldukça ilgi toplayan ve can alıcı konular. Konuk akademisyenlerden kendi çalışmalarını bize anlatmalarını ve sonuçlarını bizimle paylaşmalarını istedik" ifadelerini kullandı. "AKADEMİSYENLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR KAMP" Kadir Has Üniversitesi (KHAS) İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nimet Uray ise düzenlenen kampın akademisyenler açısından son derece önemli olduğunu söyledi. Böyle bir kampa ev sahipliği yaptıkları için gurur duyduklarını belirten Prof. Dr. Uray, "İşletme Fakültesi yeni bir fakülte. Araştırma kampı da bu açıdan bizim için çok önemli. Uluslararası işletme ve pazarlama alanında etki faktörü ve kredisi çok yüksek olan dergilerin editörleri ve yardımcı editörlerini davet ettiğimiz bir dizi konuşmanın olduğu iki gün geçirdik" şeklinde konuştu.