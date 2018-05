(Görüntülü Haber) KHAS 'Arabuluculuk sertifika programı' düzenliyor

İSTANBUL, () - KADİR Has Üniversitesi (KHAS), 16 Mayıs'ta arabuluculuk sertifika programı başlatıyor. 25 kişilik sınıflarda verilecek eğitim 3 hafta sürecek. Programa katılmak için, Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve 5 yıl kıdem şartı aranıyor. KHAS Arabuluculuk Eğitim Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Ertan Yardım, eğitim almayan kişilerin arabuluculuk sınavına girmesinin mümkün olmadığını söyledi. " ARABULUCULUK GENİŞ BİR UYGULAMA ALANINA ULAŞTI" 2018 yılının başından beri iş hukuku alanındaki tüm anlaşmazlıklarda dava açmadan önce arabulucuya başvurunun zorunlu hale geldiğini belirten Dr. Yardım, şunları söyledi: "2018 yılı itibariyle arabuluculuk çok geniş bir uygulama alanına erişti. İş Hukuku'nda arabulucuya başvurulması zorunluluğu arabuluculuk alanını oldukça genişletmiş bulunuyor; bunun yanında, aile, ticaret hukuku gibi farklı alanlarda genişlemenin devam edeceği öngörülüyor. Uzmanlık alanları itibariyle arabuluculuk konusunda da önemli çalışmalar var. Her türlü hukuk uyuşmazlıklarında arabulucu olarak faaliyet göstermek ve çalışabilmek için eğitim almak ve sonrasında merkezi sınavında başarılı olmak gerekiyor. Eğitim almayan adayların sınava girmesi mümkün değil. Kadir Has Üniversitesi de aslında arabuluculuğun kabul edildiği ilk yıllar itibariyle arabuluculuk eğitimlerini gerçekleştirmiş bulunan bir Üniversite. Bir süre ara vermiştik, son gelişmeler çerçevesinde tekrar bu konuda eğitimlere başladık." PROGRAM 20-25 KİŞİLİK SINIFLARDA 3 HAFTA SÜRECEK Bu dönem için ilk programın 16 Mayıs'ta açılacağını belirten Dr. Yardım, "Yaklaşık 15 kişilik uzman ve deneyimli hocalarımızın katkısıyla, hem Üniversitemizden hem de konu hakkından önemli çalışmaları bulunan üstatlarımızdan oluşturulan eğitim kadrosu 16 Mayıs'tan itibaren eğitime başlamış olacak. Sınıf mevcudunun olabildiğince az olmasını hedefliyoruz. Kayıt durumuna göre değişecek ama hedefimiz 20 veya 25 kişilik sınıflarda eğitim vermek. 3 hafta sürecek olan eğitim 48 saat olacak" dedi. "48 SAATLİK EĞİTİMİN VERİMLİ VE ETKİN OLMASINA YÖNELİK ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YAPTIK" Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından ortaya konulmuş yönetmelikle belirlenen program süresinin 48 saat olduğunu dile getiren Dr. Yardım, "Ancak bu 48 saatin içeriği eğitimi veren kurumlara göre değişiyor. Hocalarımız ve uygulamacılarla çalışma yaparak 48 saati en verimli nasıl geçirebileceğimizi düşündük. Buna göre ders programlarını ve içeriğini belirledik. Derslerle ilgilenen ve eğitim almayı düşünen arkadaşlar detaylı bilgiye Üniversitemizin internet sayfasından ulaşabilir" diye konuştu. "EĞİTİM 5 YILLIK KIDEMİ OLAN HUKUK FAKÜLTESİ MEZUNLARINA YÖNELİK" "Arabuluculuk bakımından kanunen belirlenmiş en önemli şartlardan birisi Hukuk Fakültesi mezunu olup, 5 yıl kıdeme sahip olmak" diyen Dr. Yardım, ancak bu kişiler eğitim alıp, sınavdan geçerek arabulucu olarak görev yapabileceğini söyledi. Dr. Yardım, "Eğitim 5 yıllık kıdemi olan hukukçulara yönelik ancak 5 yıllık kıdemini tamamlamamış arkadaşlar da düzenleyeceğimiz seminer ve konferanslara katılabilirler. Böylece konu hakkında kendilerini geliştirmiş ve kıdemlerini doldurduklarında başarılı birer arabulucu olma yolunda önemli adımlar atmış olacaktırlar" ifadelerini kullandı.