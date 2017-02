(Görüntülü Haber) Kadir Has Üniversitesi’ne 28. Genç iletişimciler Yarışması’ndan 3 ödül

İSTANBUL, () - AYDIN Doğan Vakfı’nın, İletişim Fakültesi öğrencilerinin gelişimlerine destek olmak, sektöre girmeden önce tecrübe kazanmalarını teşvik etmek amacıyla düzenlediği “28. Genç İletişimciler Yarışması”nın kazananları belli oldu. 28. Genç İletişimciler Yarışması’nın ödülleri, Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde düzenlenen törenle sahiplerine kavuştu. 37 üniversitenin iletişim fakültelerinden farklı dallarda 772 çalışmanın katıldığı yarışmanın ödül törenine iş ve medya dünyasından önemli isimler katıldı. Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Aydın Doğan Vakfı Başkanı Hanzade Doğan Boyner genç iletişimcileri tebrik ederek, “Projeleriyle yarışmaya başvuruda bulunan her öğrenci benim kalbimde birincidir” dedi. ÖDÜL TÖRENİ ÖNCESİNDE “DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE İLETİŞİM” PANELİ Ödül töreni öncesinde gerçekleşen “Dijital Dönüşüm ve İletişim” başlıklı panelde ise günümüz medyası ve dijitalleşme konusu masaya yatırıldı. Moderatörlüğünü CNN Türk TV editörü ve programcısı Şirin Payzın’in yaptığı panelde Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Kanat Atkaya, Posta Gazetesi köşe yazarı Mehmet Çoşkundeniz ve Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Emre Ekmekçi konuşmacı olarak yer aldı. “REKLAM FİLMİ SENARYOSU” KATEGORİSİNİN BİRİNCİSİ KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ’NDEN Yarışmanın ‘Reklam Filmi Senaryosu’ kategorisinde Kadir Has Üniversitesi Reklamcılık Bölümü öğrencisi Sena Yeniçeri Head & Shoulders projesiyle kategori birincisi oldu. Can Akalın ve Buğra Yağız Kıraç OMO – Günümüzün Anneleri Projesiyle ikinci olurken, Ercan Batuk internet reklamı kategorisinde ödüle layık görüldü. Öğrencilerini bu tür yarışmalara katılmalarını teşvik ettiklerinin altını çizen Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevda Alankuş, “Öğrencilerimiz reklam atölyemizde çok profesyonelce çalışıyorlar. Ürünlerini ortaya çıkarırken ciddi emek harcıyorlar ve katıldıkları tüm yarışmalardan ödülle dönüyorlar” dedi. Ödül almanın tek başına önemli olmadığını belirten Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Asker Kartarı, “Önemli olan o ödülün bir gösterge olması. Demek ki burada yapılan iş sektördeki bir ihtiyacı iyi bir şekilde karşılıyor onun için de çocuklarımız ödüllendiriliyor. Bu, eğitim programının doğru yürüdüğünü, öğrencilerimizin kendilerine verileni iyi bir şekilde aldığını ve aldıklarını da yaptıkları işlere iyi bir şekilde yansıttıklarını gösteriyor. Türkiye’nin genç iletişimcilere çok ihtiyacı var” açıklamasında bulundu. “ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN ZAMAN VE ENERJİ HARCAMAKTAN KEYİF ALIYORUZ” Öğrencilerinin kendi branşlarında ulusal ve uluslararası birçok yarışmaya katıldığına ve hemen hepsinden ödül aldıklarına dikkat çeken Kadir Has Üniversitesi Reklam Atölyesi Yönetmeni Serpil Yıldız Özdemir, “Başarımızın iki önemli sebebi var. İlk olarak öğrencileri çok seven ve onlar için zaman ve enerji harcamaktan çok keyif alan bir ekibimiz var. Kişisel olarak 20 yıllık bir reklamcılık tecrübemin olması da çocuklar için bir avantaj. Yaratıcı tarafta uzun süre reklam yazarlığı ve kreatif direktörlük yaptığım için iyi, yaratıcı ve ödül alacak işten anlamam daha kolay oluyor. İkinci ve en önemli neden ise tutkulu, heyecanlı, çalışkan ve hırslı gençlerle çalışıyor olmamız. Onlar bizi motive ediyor ve zorluyor. Dolayısıyla bu başarı öğrencilerimizin” dedi. REKLAM FİLMİ SENARYOSU VE İNTERNET REKLAMI KATEGORİLERİNDE ÖDÜL Yarışmada reklam filmi senaryosu dalında Kadir Has Üniversitesi Reklamcılık Bölümü 4’üncü sınıf öğrencilerinden Sena Yeniçeri birincilik, Can Akalın ve Buğra Yağız Kıraç ikincilik ödülüne, Ercan Batuk ise internet reklamı kategorisinde ödüle layık görüldü. Yarışmaya ‘OMO-Günümüz Anneleri’ reklam filmiyle katılan Can Akalın ve Buğra Yağız Kıraç, yarışma brifini okuduktan sonra ilk olarak OMO markasını gördüklerini ve bunun üzerine çalışmaya başladıklarını söyledi. Proje üzerinde bir hafta çalıştıklarını belirten Can Akalın, “Bu süreç sonunda ‘Günümüz Anneleri’ reklam filmi ortaya çıktı. Bu reklam filmiyle yarışmaya başvurduk ve kazandık” dedi. ‘Head&Shoulders’ reklam Filmi ile ödül alan Sema Yeniçeri ise, “Bu yarışma için hocalarımla çok çalıştım. Birçok kategoride öneride bulundum. Belirli sayıda başvuru hakkımız olduğu için fikirler arasından seçim yaptık ve başvurumu tamamladım. Şimdi de emeklerimizin sonucunu alıyoruz” diye konuştu.