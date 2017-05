(Görüntülü Haber) İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi 9 yaşında

İSTANBUL () -İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi'nin (İKBU) 9. Kuruluş yıldönümü büyük bir etkinlikle kutlandı. Etkinlikte 'ya konuşan İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş, "İKBU, başladığı günden beri yeni doğan bir bebek gibi her gün her sene üzerine ekleyerek gelişiyor" dedi. İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş, "İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi 9 yıl önce bugün resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren bir kanunla kurulmuştur. Eğitim hayatına ise 6 yıl önce başladı. Arzu ettiğimiz şekil ve şartlarda geliştiğini görmek beni çok mutlu ediyor. Başladığı günden beri yeni doğan bir bebek gibi her gün her sene üzerine ekleyerek gelişiyor. Başladığı güne göre bugün çok yol kat ettiğini görüyoruz. Bugün mutlu ve sevindirici bir diğer olay ise üniversitemiz artık kendi doçentlerinin girip profesörlük unvanı kazandığı üniversite haline geldi" diye konuştu. TÜRKİYE'YE EN FAZLA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ GETİREN VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN BAŞINDAYIZ İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi'nin kurulduğu günden itibaren Türkiye'nin en başarılı vakıf üniversitelerinden biri olma yolundaki hedefine emin adımlarla ilerlediğini söyleyen İKBU Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan ise şunları söyledi: "Bugün itibariyle 7 bin 300 öğrenci sayısına ulaştık. Bunlardan bin 100 tanesi uluslararası öğrenci. Bu anlamda Türkiye'ye en fazla uluslararası öğrenci getiren vakıf üniversitelerinin de başında gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Aynı şekilde 600 kişilik akademik ve idari kadromuzla 14 kişiye 1 öğretim elemanının düştüğü kendi muadilleriyle karşılaştırıldığında Avrupa Birliği standartlarının da üzerine çıkmış olan bir üniversite. Bugün 8 fakültemiz eğitim hayatına devam ediyor. 9. İşletme fakültemiz olacak, o da en kısa sürede kurularak işletme, uluslararası ticaret ve uluslararası lojistik bölümleriyle birlikte Gayrettepe Kampüsümüzde eğitime başlayacak. 3 enstitümüzde 27 yüksek lisans ve doktora programımız var. Aynı şekilde 2 meslek yüksekokulumuz da hem sağlık hizmetleri alanında hem de diğer meslek yüksekokulumuzdaki 32 programda eğitim vermeye devam ediyoruz. Bu çalışmalarımız eğitim alanında olduğu gibi araştırma alanında da başarıyla sürmekte. Özellikle Kuluçka Merkezi'mizin açılmasıyla beraber mühendislik ve mimarlık alanında zemin etüdü konularında olsun, bilişim alanında olsun yapılan projelerin artmasıyla birlikte önümüzdeki dönemde hem öğrencilerimizin hem de akademik kadromuzun Türkiye'de ve Avrupa Birliği'nde desteklenen yeni projelere imza atacağını da biliyoruz. Bu çerçevede düşündüğümüz zaman İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi bir üniversitede olması gereken 3 alanda birden büyük başarılara imza atıyor. Eğitim alanında, araştırma alanında ve topluma hizmet alanında. Kampüslerimizin bulunduğu Bağcılar, Bakırköy ve Şişli başta olmak üzere civar belediyelerle yakın işbirliği halinde topluma hizmet alanında hem öğrencilerimiz hem de akademik ve idari personelimiz birlikte projeler yürütüyorlar. Bu anlamda önemli projelere imza attığımızı düşünüyorum. 9. Yılımızı kutlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Artık çok büyük bir aile olduk. Bu sene de Haziran'ın 17'sinde yaklaşık bin öğrencimizi mezun etmenin mutluluğunu yaşayacağız."