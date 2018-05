(Görüntülü Haber) İş dünyası ve üniversite işbirliği eğitimi yeniden şekillendirecek

BAHÇEŞEHİR Üniversitesi (BAU) tarafından hayata geçirilen 'Graduate Scholl of Business' programı iş dünyasıyla yüksek lisans öğrencilerini bir araya getiriyor. Programın hayata geçmesiyle bir hayalinin gerçekleştiğini belirten BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, "Türkiye'nin yolu iyi bir eğitimle açılacak" dedi. Graduate Scholl of Business Bahçeşehir Üniversitesi Güney Kampüs'te düzenlenen bir etkinlikle tanıtıldı. Geceye BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, BAU Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, BAU Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Graduate Scholl of Business'ın kurucusu Burak Küntay, Graduate Scholl of Business Yönetim Kurulu Başkanı Tal Garih, çok sayıda akademisyen ve iş dünyasının önemli temsilcileri katıldı. Programın açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Şenay Yalçın gerçekleştirdi. "ESKİ ANLAYIŞLA DEVAM ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL" İş dünyası ve üniversite işbirliğinin uzun yıllar hayalini kurduğunu belirten Enver Yücel, "Üniversiteyi kuralı 20 yıl oldu. 20 yıldır Mütevelli Heyeti Başkanı olarak işin başındayım. Şu anda hayalimin gerçekleşmiş olmasını görmekten son derece mutlu oldum. Graduate Scholl of Business'ın çalışmalarını yakından takip ediyorum. Üniversiteleri ve diğer okulları sık sık gezen birisiyim ve bu benim hayalimdi. İş dünyası ile üniversiteyi bir araya getirmek iş dünyasının görüşlerini almak ve beklentilerini öğrenmek hatta müfredatımızın oluşmasında içerik sağlayıcı olmalarını arzu eden birisiydim. Türkiye'nin yolu iyi bir eğitimle açılacak. Biz Türkiye olarak bir yere geldik. Bunun yukarısına çıkabilmenin yolu eski anlayış ve kültürle devam etmememizin mümkün olmadığını gösteriyor" diye konuştu. "İŞ DÜNYASI EĞİTİMİN DİZAYNINI SAĞLAYACAK" İş dünyasından teorik eğitimlerin ihtiyacı karşılamadığı yönünde dönüşler aldıklarını anlatan Burak Küntay, "Yıllardır üniversitelerde öğrenciler eğitilir, sonra bu arkadaşlar iş dünyasına geçer. Bizim özel sektörden aldığımız en önemli geri dönüş üniversitede verilen teorik ağırlıklı eğitimlerin özel sektörün gerçek ihtiyacını çok karşılamadığı yönünde. Bununla ilgili olarak akademisyen hocalarla sektörden gelen hocaları harmanlamaya başladılar. Asıl mesele hocaların birbirinden destek alıp ders vermesi değil. Ortaya çıkarmamız gereken kolektif bir bakış açısı farklılığı. İş dünyasının üniversite programlarının dizaynında etki sahibi olması gerekiyor. Bu program bizim 2 yıldır emek verdiğimiz çalışmanın neticesini aldığımız bir gece. Özel sektörde çok üst düzeye gelmiş değerli kimselerin üniversitenin yüksek lisans programının dizaynında yönetsel dahil oluşudur" ifadelerini kullandı. "TEORİNİN YANINDA PRATİK ÖNEMLİ YER TUTUYOR" Graduate Scholl of Business'ın yönetim kurulunu iş dünyasının önemli isimlerinden oluşturduklarını anlatan Tal Garih ise hedeflerini şu sözlerle anlattı: "Her şeyin temelinde eğitim ve gençlik yatıyor. Bu doğrultuda incelemeler yaptığımızda fark ettik ki maalesef, akademi ile özel sektör arasında bir kopukluk var. Var olan ekosistemlerimizi daha da geliştirmemiz gerekiyor. Tüm paydaşların ortak hedeflere yönelik ilerlemeleri gerekiyor. Biz de bu doğrultuda özel sektör heyetinden oluşan Gradaute Scholl of Business'ın yönetim kurulunu oluşturduk. Bu özel insanlar okulumuza ışık tutuyor, yönlendirme yapıyor ve ders veriyor. Çünkü teori ne kadar önemli olsa da özellikle işletme fakültesinde pratik bilgi de çok önemli. Biz de bu doğrultuda çok kıymetli çalışmalar sürdürüyoruz. MBA programını yeniden şekillendiriyoruz, eğitimin geleceğini yeniden uyarlıyoruz. Bu yıl içerisinde de 'Geleceğin Eğitimi' diye bir kitap yayınlıyoruz."