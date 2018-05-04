(Görüntülü Haber) Hemşirelik Bölümü'nden 14 öğrenciye ders kaydı şoku

Osman ŞİŞKO/TRABZON, () - TRABZON Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde öğrenim gören 14 öğrenci, derslerine girip sınavlarını tamamladıkları 3 ana derslerinin, kayıt yapmalarına rağmen sistemde gözükmediğini öğrenince şok yaşadı. Fakülteleri tarafından dersleri yeniden almaları istenen öğrenciler, sorunları çözülmezse öğrenimlerinin bir yıl daha uzayacağından yakındı. KTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 2’nci sınıfta öğrenim gören 14 öğrenci, yıl boyunca ders ve sınavlarına girip stajlarını yaptıkları 3 ana ders olan ‘Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği’, ‘Hemşirelikte Farmakoloji’ ve ‘Mesleki İngilizce’ derslerinin sistemde 'alınmadı' olarak göründüğünü fark etti. Diğer derslerinin kayıtlı olduğunu, bahse konu 3 ana dersleri için de kayıt yaptıklarını öne süren öğrenciler, durumu fakülte yetkililerine iletti. Yıl boyunca yoklama listelisinde ismi olan 14 öğrenci, sorunun Öğrenci İşleri'nden kaynaklı olduğunu öğrendi. Bunun üzerine Öğrenci İşleri'ne dilekçe veren 14 öğrenci, 'kayıt işlemlerinden öğrencilerin sorumlu olduğu' yanıtını aldı. Kayıtlarının sistemde gözükmemesiyle dersleri yeniden almaları istenen öğrenciler, sorunları çözülmezse öğrenimlerinin bir yıl daha uzayacağından yakındı. Yaşadıkları sorunu Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) de ileten öğrenciler mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. 'HAYATIMIZLA OYNUYORLAR' Sistemde derslerinin yer almadığını öğrenmesiyle şok olduğunu belirten Hemşirelik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Şura Dal şöyle konuştu: "Biz sene başında ders seçimimizi yaptık ve o derslerin sınavlarına girdik. Dönem sonuna geldiğimizde kötü bir sürprizle karşılaştık ve şok olduk. Bize 3 ana dersi seçmediğimizi söylediler. Ama biz bu derslerin sınavlarına girdik, hastanelerde stajlarımızı yaptık. Tüm gerekli evrakları doldurmamıza rağmen bize dersleri almadığımız söyleniyor. Sorunun bizden kaynaklandığını söylüyorlar ama şöyle de bir acı gerçek var ki; bize ‘12 Mart'tan önce sorunu hallettik, siz staja çıkabilirsiniz’ dediler. Biz almadığımız dersin stajına nasıl çıktık? Bizim hastaneler ile sözleşmelerimiz var. Gerekli yerlere başvurularımızı yaptık çok sayıda dilekçe verdik. Hiç bir şekilde sonuç elde edemedik. Bize bu dersleri yeniden almamız gerektiğini söylüyorlar. Bu da bizim okulu bir dönem uzatmamız anlamına geliyor. Ailemiz bizi buraya yollayıp okutuyor, masraf yapıyor. Bizim okulu 1 sene geç bitirmemiz 1 sene iş hayatına geç atılmak demek. Bizim hayatımızla oynuyorlar. Mağduriyetimizin giderilmesini bekliyoruz." PROF. BÜLBÜL: SORUNUN ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORUZ KTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Bülbül ise öğrencilerin mağduriyetine üzüldüklerini söyledi. Prof. Dr. Bülbül, "Bu sorun bizden çok Öğrenci İşleri ve Rektörlüğü ilgilendiren bir durum. Biz de sorunun çözülmesini istiyoruz. Ama teknik olarak zor gözüküyor. Bizim dekanlık olarak öğrenci işlerine müdahale yetkimiz yok. Olayı Rektörlük takip ediyor'' dedi.