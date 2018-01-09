(Görüntülü Haber) Haciz nedeniyle kapanan okul için kayyum isteği

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA'da 600 öğrencisi bulunan, ancak haciz nedeniyle eğitim faaliyetleri duran özel okul için veliler devletin kayyum atanmasını istedi. Okulun etrafında gezmeye devam eden öğrenciler ise yarı yıl tatili öncesi karne alamayacakları için üzgün olduğunu söyledi. Konyaaltı ilçesinde eğitim ve öğretim hizmeti veren özel bir okul, iddiaya göre geçen yılın nisan ayından itibaren öğretmen ve diğer çalışanlardan oluşan yaklaşık 150 kişinin maaşlarını ödemekte zorlandı. Okul sahipleri öğretmenlere okulu sattıklarını ve bu nedenle maaşların toptan ödeneceği vaadinde bulundu. 9 aydır oyalandıklarını iddia eden öğretmenler, 4 Ocak tarihinde okula gelen hacizle şoke oldu. Çocuklar eğitim gördüğü sırada okulun akıllı tahtaları, klimalar, bilgisayarlar, mutfak malzemeleri haczedildi. Bugün ise okulda tamamen eğitime son verildi. Veliler yeniden okula gelerek yöneticilerle görüşmeye çalıştı ancak yetkili kimseye ulaşamadı. Çocuklarının eşyalarını toparlayan velilerin duygusal olduğu gözlendi. Yakın çevrede oturan okulun öğrencileri ise okulun etrafında gezmeye devam etti. Üzgün olan çocukların ve velilerin en büyük endişelerinden biri ise yarı yıl tatilinde karne alamayacakları düşüncesi oldu. Diğer yandan maaşlarını alamadıklarını iddia eden öğretmenler ise eşyalarını toparlayarak okuldan ayrıldı. Okulun kantinini işleten firma da kalan ürünleri götürdü. ÖĞRENCİLER ÇOK ÜZGÜN Okulun öğrencilerinden 10 yaşındaki Batu Meşe çok üzgün olduğunu belirterek, "Okulumuz battı. Yeni okul bakmaya başladık. Okulun bu durumda olması beni çok üzdü, arkadaşlarımdan ayrılacak olmam canımı çok sıktı. Karnemizi alamayacağız, çıktı olarak kendimiz alacağız" dedi. 4'üncü sınıf öğrencisi Mehmet Yılmaz "Ben bu okulu seviyordum, beşinci sınıfa geçmeyi çok istiyordum. Yöneticilerden dolayı böyle oldu. Ben diğer okulların bursluluk sınavına girip oralara gideceğim" diye konuştu. Öğrenci Yağız Şimşek, "Arkadaşlarımdan ayrılacağım, bu üzücü bir şey. Karnemizi belki alamayabiliriz, bu beni üzüyor" dedi. Öğrenci velisi Kemal Meşe, ilgisiz kaldıklarını kaydetti. Çocuklar ders yaparken tabelaların söküldüğünü anlatan Meşe, "Başımızın çaresine bakıyoruz. Okula güvenip paramızı peşin ödeyenlerdeniz. Paramızı nasıl alacağımızı da bilmiyoruz. Kimsenin sahip çıkmaması bu hale getirdi" dedi. 'OKULA KAYYUM ATANSIN' İSTEĞİ İbrahim Türker de okulun tamamen kapandığını belirterek, şöyle konuştu: "Çocuklar okulda okurken haciz geldi, onların psikolojisi çok etkilendi. Çocuğun kaydını ve karnesini kimden alacağımızı bilemiyoruz. Parasını ödeyenlerin senetlerinin ne olacağı belli değil, henüz bizler senetlerimizi alamadık. Devletin eğitim, adalet ve sağlık gibi hizmetleri sekteye uğratmaması lazım. Basit ticari firmalara kayyum atayan devlet bu eğitim firmasına kayyum atamadı, niye bize sahip çıkmıyor?" DİĞER ÖZEL OKULLARIN FIRSATÇILIK YAPTIKLARI İDDİASI Berk Poyraz'ın babası Mesut Poyraz da dün gece oğlundan, yaşananlar için özür dilediğini aktardı. Poyraz, "Oğlum okula gidemiyor. Sabaha kadar uyuyamadım. Diğer okullar fırsatçılık yapıyor, zor durumda olduğumuzu bildikleri için çok daha yüksek paralar istiyor. 10 bin lira olan fiyatları 15 bine çıkarttılar" diye konuştu.