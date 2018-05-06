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(Görüntülü Haber) Güvenlik görevlisi olduğu üniversitede öğrenim görüyor

GÜMÜŞHANE Üniversitesi'nde 8 yıldır özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Halil İbrahim Yaşar (40), 3 yıl önce girdiği sınavla, aynı üniversitenin İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nü kazandı. Yaşar,...

GÜMÜŞHANE Üniversitesi'nde 8 yıldır özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Halil İbrahim Yaşar (40), 3 yıl önce girdiği sınavla, aynı üniversitenin İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nü kazandı. Yaşar, gündüz çalışırken, akşamları da ikinci öğretimle eğitimini sürdürüyor.

Gümüşhane Üniversitesi’nde (GÜ) 2010 yılında özel güvenlik görevlisi olarak işe başlayan İbrahim Yaşar, 3 yıl önce aynı üniversitenin İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nü kazandı. Üniversiteye kaydını yaptıran Yaşar, gündüz çalışıyor, akşamları da ikinci öğretimle derslere giriyor. Yaşar, derslerdeki başarısıyla da dikkat çekiyor. Üniversite yönetimi de bu azmi nedeniyle vardiyaları, ders saatlerini aksatmayacak şekilde ayarlayarak Yaşar’ın derslere kayıpsız girmesine yardımcı oldu.

‘KIZIMA ÖRNEK OLMAK İSTİYORUM’

Kızına örnek olmak ve insanlarla daha iyi bir iletişim kurabilmek için iletişim fakültesinde okumayı tercih ettiğini ifade eden İbrahim Yaşar, “Görevimiz itibariyle çevremizde üniversite okuyan veya üniversite mezun olan kişiler var. Muhatap olduğumuz kişilerle daha iyi bir iletişim kurmak için iletişim fakültesi eğitimi almayı düşünüyordum. Benim bir kızım var. Tek çocuğum zaten. Her yönüyle beni örnek alıyor. Eğitimde de beni örnek alacağını düşündüğüm ve bir üniversite mezunu babası olması için de liseli öğrenciler gibi ders çalışarak bu bölümü kazandım. Kızımın da gidebileceği en son ilim; hangi boyut varsa oraya kadar her türlü desteği sağlayacağım” dedi.

'TATLI BİR YORGUNLUK'

Belli bir vardiyada çalıştığını söyleyen Yaşar “Hem güvenlik görevlisi olarak öğrenciye bakışım, hem de öğrencinin güvenlik görevlisine olan bakışını iyi biliyorum. Bu benim için bir avantaj. Güvenlik görevlisi olduğum için belli bir vardiya sisteminde çalışıyorum. Eğitimimiz birinci ve ikinci öğretim şeklinde oluyor. Vardiya değişimlerime göre derslerime giriyorum. Nöbeti aksatmayan bir akış sağlandı. Üniversite yöneticilerimiz bu konuda bana gereken sağduyuyu gösterdiler. Teşekkür ediyorum. Yoruluyorum ama bu tatlı bir yorgunluk” diye konuştu.

 ‘BİZLERE ÖRNEK OLUYOR’

Gümüşhane Üniversitesi öğrencisi İsmet Şimşek de aynı sınıfta öğrenim gördüğü Yaşar’ın kendilerine örnek olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

“Halil Ağabey ile aynı sınıfta olmak bizler için bir avantaj. Onun hem çalışması, hem okuması bizler için örnek davranış. Bizim de onu örnek alıp daha iyi derslerimize sarılmamız gerekiyor. Halil Ağabey, bu yaşında okumanın ne demek olduğunu bizlere çok iyi anlatıyor. Derslerinde başarılı ve arkadaşlarıyla arası çok iyi. Derslerde yorumlamalarıyla örnek aldığımız biri oldu. Kendisini gerçekten çok seviyoruz. Dışarıda ve sınıfta olsun, bizlere ağabeylik yapıyor. Bizlerin onu örnek alması gerektiğini düşünüyorum”

Üniversitede özel güvenlik çalışanı Orhan Sarı ise meslektaşı Halil İbrahim Yaşar’ın 3 yıldır birlikte çalıştıklarını kaydederek, Yaşar’ın çalışma ile okuma gayretine hayran kaldığını dile getirdi.

 

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