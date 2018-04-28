(Görüntülü Haber) Görme engelliler için yapay zeka destekli göz tasarlandı

İSTANBUL, () - BAU Robotics Robot ve Proje Günleri'ne, görme engelliler için tasarladığı yapay zeka destekli göz ile katılan Şevket Sakinç, dünyada hızla sayıları artan görme engelli kişilerin hayatını kolaylaştırmak için projeyi geliştirdiğini söyledi. Robot, etraftaki yazıları algılayıp sese çevirerek, kullanıcıya iletiyor. Hedeflerinin seri üretime geçmek olduğunu dile getiren Sakinç, destek beklediklerini aktardı. Bahçeşehir Üniversitesi'nin bu yıl 5'incisini düzenlediği BAU Robotics Robot ve Proje Günleri başladı. Üniversitenin Güney Kampüsü'nde başlayan ve iki gün sürecek olan yarışlara Türkiye'nin 15 şehrinden 200 katılımcı ve 150 robot katıldı. Birbirinden farklı özellikleriyle dikkat çeken ve insan hayatlarını kolaylaştırmak için tasarlanan robotlar 5 farklı kategoride kıyasıya yarışacak. Her yaştan öğrencinin çalışmalarını sergilemesi ve robotlarını tanıtma imkanı veren yarışma; Mini Sumo, Çizgi İzleyen, Arazi Robotları, Robot Savaşları ve Serbest Kategori olmak üzere 5 ayrı kategoride düzenleniyor. Yarışlar hakkında bilgi veren BAU Mekatronik Mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi Arda Dizdaroğlu, yarışmada ortaokul, lise, üniversite, mezun ve hocalar da dahil 200 katılımcı olduğunu söyledi. Dizdaroğlu, "Yarışmayı Mühendislik ve Teknoloji Kulübü (IEEE) düzenliyor. Robotik ve Otomasyon Topluluğu da koordinatörlüğünü yürütüyor. 5 kategoride pek çok yaştan kişiler yaptıkları robotları sergileyip, yarışma fırsatı yakalıyor. Buraya gelen yarışmacılar projeleri gördükçe teknolojinin ülkemizde ne kadar gelişmiş ve gelişmekte olduğunu fark ediyor" dedi. GÖRME ENGELLİLER İÇİN YAPAY ZEKA DESTEKLİ GÖZ TASARLANDI Yarışmaya 'görme engelliler için yapay zeka destekli göz' tasarlayarak katılan Celal Bayar Üniversitesi Mekatronik Bölümü mezunu Şevket Sakinç, robotun etraftaki yazıları algılayıp sese çevirerek ve kullanıcıya ilettiğini belirtti. Matris tabanlı kodları algılayarak sesli bir şekilde görme engelli kişilere bunları ilettiğini dile getiren Sakinç, "Aynı zamanda çevredeki risklere karşı kişiyi uyarıyor. Projeyi yaparken üç görme engelliyle çalıştık. Kişilerin hayatını zorlaştırmadan tek kamerayla birçok şeyi eş zamanlı yapmasını sağladık" diye konuştu. PROJE, MARKET, OTOBÜS DURAKLARI, HASTANE GİBİ YERLERDE KİŞİLERİN HAYATINI KOLAYŞTIRMAYI AMAÇLIYOR Görme engelli kişilerin hayatını kolaylaştırmayı amaçladıklarını söyleyen Sakinç, "Toplu taşıma araçlarına binerken, hastaneye gittiklerinde, market veya mağazadan alışveriş yaparken zorlanmamaları için guard kod desteğiyle sistem mesafe fark etmeden algılayıp görme engelliye sesli iletiyor. 1 yıl süren Ar-Ge çalışmalarında 7 bin lira harcadık. Proje seri imalata geçtiği zaman maliyeti 200 liraya kadar düşüyor. Hedefimiz projemize yatırımcı bulup sistemi görme engellilerin kullanabileceği şekilde üretmek. Türkler istese yapamayacağı şey yoktur. Yeter ki bize destek sağlasınlar" ifadelerini kullandı. ENGELLİ HAYVANLAR İÇİN KENDİ KENDİNİ DENGELEYEN OTONOM ROBOT GELİŞTİRDİLER Eskişehir Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nden yarışmaya katılan TEMPESTAS 17,18 ekibi engelli hayvanlar için kendi kendini dengeleyen otonom robot geliştirdi. 14 kişilik bir ekiple çalışmayı tamamladıklarını söyleyen Nisanur Çelik, "Robot ön veya arka ayakları olmayan hayvanlara daha konforlu, hareketli ve neşeli bir hayat sağlıyor. Engelli hayvanlarımız da hayata katmak ve aramızda olduklarını fark etmemiz için böyle bir proje geliştirdik" dedi. "OKULUMUZDAKİ ZIP ZIP İSİMLİ KÖPEĞİMİZDEN ESİNLENDİK" Okullarında bulunan ve arka ayaklarında sinir sıkışması olan Zıp Zıp isimli köpeklerinden esinlenerek projeyi geliştirdiklerini belirten Çelik, "Okulumuzda barınaktan sahiplendiğimiz bir köpeğimiz var adı Zıp Zıp, arka ayakların sinir sıkışması var. Bu projeyi yaparken ondan esinlendik. Çok hareket edemeyen hayvanlara yardımcı olsun diye bu robotu yaptık" diye konuştu.