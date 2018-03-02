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(Görüntülü Haber) "Gençler 5 farklı meslek değiştirmeye hazır olsun"

EDUCATURK Eğitim Fuarı'nda lise öğrencileriyle bir araya gelen İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, 21. yüzyılın meslekleri için aranan yetkinliklerle ilgili görüşlerini öğrencilerle paylaştı. Şu an lise çağında olan...

EDUCATURK Eğitim Fuarı'nda lise öğrencileriyle bir araya gelen İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, 21. yüzyılın meslekleri için aranan yetkinliklerle ilgili görüşlerini öğrencilerle paylaştı. Şu an lise çağında olan gençlerin hayatları boyunca en az 5 meslek değiştireceklerine dikkat çeken Prof. Dr. Bulu, "10 yıl sonra dünyanın nasıl bir yer olacağını düşünerek mesleğinizi belirleyin" tavsiyesinde bulundu.


 

Teknolojik gelişmeler karşısında meslekler de değişiyor. Hukuk ve Tıp gibi günümüzün popüler mesleklerini yapay zeka teknolojisinin devralacağını söyleyen Prof. Dr. Melih Bulu, insan ömrünün de uzadığını belirterek, "Öğrencilerin hayatları boyunca 4 ila 5 tane farklı meslekleri olacak. Bazı meslekler ölecek yerine yenisi gelecek. O yüzden sürekli meslek değiştirilecek bir çağa giriyoruz" diye konuştu.


 

"TEKNOLOJİYİ YAKINDAN TAKİP ETSİNLER"


 

Temel yeteneklerin hiçbir zaman değişmeyeceğini belirten Prof. Dr. Melih Bulu, öğrencilere çağa ayak uydurmaları konusunda şu tavsiyelerde bulundu:


 

"Bazı temel yetenekler değişmeyecek. Mesela liderlik özelliği, bir öğrencimizde liderlik yeteneği varsa o hep istenen bir yetenek olacak. Takım çalışması da önemli bir nokta. Bunun yanı sıra teknoloji, okadar hızlı değişiyor ki teknoloji okur yazarlığı da gözde olacak. Mesleklerin ana belirleyicisi teknoloji olacak. Artık öğrencilerin teknolojiyi çok yakından takip etmeleri ve izlemeleri gerekiyor. Şu anda lise çağında olan öğrenciler en az 100-150 sene yaşayacaklar. O yüzden hayatları boyunca birçok meslek değiştirmeleri doğal. Kafalarını buna hazırlamalılar. Onların yerinde olsam matematik, fizik kimya, biyoloji, genetik, yazılım gibi temele yatırım yapacak bir bölüme girerim."


 

"YAZILIMI BİLİRSE MESLEĞİ TEHDİT ALTINDA KALMAZ"


 

Öğrencilerin yapay zeka teknolojisine karşı önlem alması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Melih Bulu, "İnsansız otomobilleri 5 sene içerisinde caddelerde görmeye başlayacağız. Yapay zekada birçok mesleğin yerini almaya başlayacak. Gençlerin yapay zekanın tehdit ettiği meslekleri iyi görmesi gerekiyor. O mesleklere şu anda yatırım yapmak riskli gibi görünüyor. Hukuk ve Tıp gibi günümüzün popüler mesleklerini yapay zekanın devralacağı görünüyor. Ancak siz iyi bir öğretmenlik eğitimi alıyorsanız ve teknolojiden haberdarsanız o zaman dönüşümün içerisinde yer alırsınız. Türk Dili ve Edebiyatı okuyan bir gencin bile yazılım konusunda bilgisinin olması gerekiyor. Yazılımı öğrenirse mesleğine yönelik gelecek tehditlere karşı önlem almış oluyor" ifadelerini kullandı.


 

Prof. Dr. Bulu, lise öğrencilerinin İstinye Üniversitesi'nde derslere ve laboratuvarlara girip üniversite ortamını deneyimleme imkanına sahip olduklarını ifade ederek öğrencilerin bilinçli tercih yapmaları konusunda üniversite olarak destek olduklarının altını çizdi.

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