(Görüntülü Haber) Geleceğin oyuncaklarını Sunay Akın’la tasarlayacaklar

SUNAY Akın’ın desteği ile yeni bir projeye imza atacak olan Bahçeşehir Koleji Taşdelen Anadolu, Fen ve Teknoloji Lisesi, eski nesil bir oyuncağı öğrencilerin duyguları, hayal güçleri ve teknoloji ile birleştirerek yeni nesil oyuncaklar ortaya çıkarmayı hedefliyor. Oluşturduğu İstanbul Oyuncak Müzesi ile projeye destek sağlayacak olan Sunay Akın okula gerçekleştirdiği bir ziyaretle öğrencilerle buluştu ve onlara ilk kez projeyi anlattı. Hem projeyi hem de Akın’ın anlattığı hikayeleri ilgiyle dinleyen öğrenciler oldukça keyifli vakit geçirdiler. “BİR ÜLKENİN GELECEĞİ O ÜLKEDEKİ GENÇLERİN HAYALLERİDİR” Etkinlik öncesinde projeyle ilgili düşüncelerini dile getiren Sunay Akın, oyuncağın tarihini, neyin oyuncak olup olmadığını bildiğini ancak gençlerden bir şeyler öğrenmek için bu etkinlikte yer aldığını ifade etti. “Bir ülkenin, insanlığın geleceği o ülkedeki gençlerin, çocukların hayallerindedir” diyen Akın, bilgilerin müzelerde olduğunu ancak bu bilgileri geleceğe taşıyacak olanların gençler olduğunu vurguladı. “PROJE BİR İLK OLACAK” Müzelerin sadece eser sergilemediğini söyleyen Akın, “Müzeler atölye çalışmaları yapar, aynı zamanda bulundukları kentlerdeki okullarla iş birliği yaparak yeni projeler üretirler. Bahçeşehir Koleji bana bu projeyle geldiğinde çok mutlu oldum. Çocukların okulda teknoloji ile oyuncağı birleştirip, üretim yapabilecekleri bir proje yapmak istediklerini söylediklerinde bu teklifin okul tarafından geliyor olması beni çok mutlu etti. Bilgiler İstanbul Oyuncak Müzesi’nde duruyor. Ama geleceğin oyuncaklarının ne olacağı belli değil. İşte bu noktada geleceğin oyuncakları buradaki genç arkadaşlarımızın düşüncelerinden çıkacak” diye konuştu. Projenin bir ilk olacağını belirten Akın, “Sonucun ne olacağını çok merak ediyorum ama eminim ki ortaya harika işler çıkacak” dedi. HER AŞAMAYI ÖĞRENCİLER GERÇEKLEŞTİRECEK Projenin ayrıntıları konusunda bilgi veren Bahçeşehir Koleji Taşdelen Anadolu, Fen ve Teknoloji Lisesi Müdürü Tijen Aydın Kaya, “Öğrenciler öncelikle Sunay Akın’ın İstanbul Oyuncak Müzesi’ne gidecekler. Orada bir süre gezdikten sonra, bir oyuncak seçecekler. Ardından bu seçtikleri oyuncağın analizini yapacaklar. Bu süreçte oyuncağın tarihini, üretilme amacını araştıracaklar. Daha sonra ise bilgisayar destekli çizim dersinde öğrendikleri yazılım programları ve hayal güçleri ile birlikte tasarıma başlayacaklar. Kendi laboratuvarlarımızda cnc makinesi, 3D yazıcı gibi ürün çıkartabileceğimiz tabanlardan bu ürünleri elde edecekler, üretecekler. Bu süreçteki her bir adımı çocuklar kendileri yapacaklar. Son olarak ise öğrencilerin ürettikleri bu oyuncaklar İstanbul Oyuncak Müzesi’nde sunulacak. Proje sonunda eski nesil ve yeni nesil oyuncaklar yan yana sergilenmiş olacak” ifadelerinde bulundu. Projeyi ilk kez öğrenen Fen ve Teknoloji Lisesi hazırlık sınıfı öğrencilerinden Selin Uzun, “Projenin hem sosyal hem de kültürel açıdan faydalı olacağını düşünüyorum. İstanbul Oyuncak Müzesi’ne daha önce de gittim ve çok seviyorum. Minik bebeklerin olduğu bir bölüm vardı orası çok hoşuma gitti, seçimimi oradan yapabilirim. Proje sonunda eski jenerasyon ile yeniyi birleştirecek çok güzel ürünler ortaya çıkarabileceğimizi düşünüyorum” dedi.