(Görüntülü Haber) 'Geleceğin Müslümanları Düşünürleri Forumu' protokolü imzalandı

İSTANBUL, () - İSLAM Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu (İKGF-Dİ) ile İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) arasında, Eylül ayında İstanbul'da yapılması planlanan "Geleceğin Müslüman Düşünürleri Forumu" dolayısıyla işbirliği protokolü, düzenlenen basın toplantısıyla imzalandı.





İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Büyükelçi Elşad İskandarov ve İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk'ün katılımlarıyla düzenlenen protokol imza töreni İHÜ konferans salonunda gerçekleşti. İmza töreni sonrası açıklama yapan Prof. Dr. Şentürk, "İbn Haldun Üniversitesi uluslararasılığa çok önem veren bir üniversite. Bunun birçok göstergesi var. Bunlardan en önemlisi, şu anda üniversitemizde yüzde 37 oranında uluslararası öğrenci bulunmasıdır. Bu yüzde 37 yabancı öğrenci oranıyla Türkiye'de en yüksek oranda uluslararası öğrenciye sahip üniversite konumundayız. Bu çok önemli ve bizim uluslararası eğitime ne kadar önem verdiğimizi gösteren en önemli göstergedir" dedi.





"İSLAM DÜNYASININ FARKLI YERLERİNDEN GENÇLER TÜRKİYE'YE GELECEK"





İşbirliğinin temel amacının İslam düşünürleri yetiştirmek olduğunu belirten Prof. Dr. Şentürk şöyle konuştu:





"İşbirliğimizin amacı müstakbel İslam düşünürlerini yetiştirmek ve bu potansiyele sahip olan gençleri İbn Haldun Üniversitesi ve İKGF-Dİ işbirliği içerisinde bir araya getirip onlara bu konuda bir eğitim vermek. Verimli bir eğitim programı olacak. Bu işin akademik tarafını biz büyük ölçüde üstlenmiş olacağız. Diğer organizasyon ve uluslararası camiaya duyurulması tarafını ise İKGF-Dİ üstlenmiş olacak. Bu hem Türkiye için, hem bütün İslam dünyası için güzel bir katkı olacak. Buraya İslam dünyasının farklı yerlerinden gençler gelecek. Hem üniversitemizi tanımış olacaklar, hem Türkiye'deki İslam düşüncesi alanında yapılan çalışmaları görmüş olacaklar. Bu vesileyle Büyükelçi Elşad İskandarov'a böyle güzel bir faaliyete öncülük ettiği için, biz de bu istikamette sevk edip yönlendirdiği için teşekkür ediyorum. "





GELECEK NESİL DÜŞÜNÜRLERİN YETİŞTİRİLMESİ AMAÇLANIYOR





Büyükelçi Elşad İskandarov ise, programı 1 yıldır hazırladıklarını belirterek şunları söyledi:





"Programı 1 yıldır hazırlıyoruz. Adı “Geleceğin Müslüman Düşünürleri Forumu.” Burada ana hedef, Müslüman ülkelerin geleceği düşünen, önde gelen düşünürlerinin düşüncelerini bir araya getirerek, Müslüman dünyasının entellektüel kesimiyle paylaşılmasıdır. Diğer taraftan gelecek nesil düşünürlerinin yetiştirilmesi amaçlanıyor. Ana konferans Eylül ayında İbn Haldun Üniversitesi'yle birlikte İstanbul'da yapılacak. Neden İbn Haldun Üniversitesi derseniz, bunun sebebi üniversitenin rektörüyle, hocalarıyla düşüncelerimizin uzun zamandır aynı yönde devam ediyor olmasıdır. Üniversitenin İslam dünyasında çok ayrı bir yeri ve rolü var" diye konuştu.





"NEDEN İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ?"





"Gençlerimize sadece ders vermek değil, aynı zamanda kültür ve medeniyet kimliğinin oluşturulmasına yönelik çalışmaları bu üniversiteyi özel yapıyor" diyen İskandarov, "İbn Haldun, ayrıca düşünce özgürlüğüne ve genişliğine yer ayıran bir üniversite. İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu olarak, bu üniversitenin vizyonu ve felsefesini tam olarak paylaşıyoruz. Bu işbirliği sadece bir konferansın ve kitabın değil, bir düşünür kuşağının yetişmesine vesile olacaktır. İbn Haldun Üniversitesi'ne böyle bir işbirliğiyle bizi şereflendirdiği için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.





İmza törenin sonunda karşılık plaket takdimi yapıldı.