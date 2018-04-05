(Görüntülü Haber) "Geleceğin meslekleri dijitalleşiyor"

GENÇ Gelecek Kariyer Günleri'nin koordinatörlüğünü üstlenen Prof. Dr. Gonca Telli, geleceğin mesleklerinin dijitalleştiğini söyleyerek, "Bazı meslekler sona erecek, yeni meslekler doğacak. Sevdiğiniz işi yaparsanız mesleğiniz dijitalleşse de başarılı olursunuz" dedi. 'Genç Gelecek Projesi' çerçevesinde düzenlenen Genç Gelecek Kariyer Günleri, Maltepe Üniversitesi, Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sancaktepe Belediyesi işbirliğiyle başladı. Üniversiteye hazırlanan gençlerin buluşması sağlayacak etkinlik, onları sektör temsilcileri ve akademisyenlerle de bir araya getiriyor. Genç Gelecek Kariyer Günleri'nde dijitalleşmeye ağırlık verdiklerini söyleyen Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gonca Telli, "Dijitalleşme yaşamımızda ve bu nedenle mesleklerin dijitalleşmesi söz konusu. Biz de 'Genç Gelecek Kariyer Günleri'nde bu konuya ağırlık vermek istedik. Dolayısıyla yapılacak olan çalışmaların gençleri geleceğe hazırlamak üzerine kurgulanması gerekiyor. Çeşitli mesleklerin ilerleyen dönemde nelere evirileceği noktasında hareket edeceğiz. Yeni meslekler üzerinde duracağız" şeklinde konuştu. "BAŞARININ TEMELİ SEVDİĞİNİZ İŞİ YAPMAYA DAYANIYOR" Gelecekte bazı mesleklerin sona ereceğini anlatan Prof. Dr. Gonca Telli, "Yeni meslekler doğacak. Yapay zekâ ulaşım sistemlerini, depolama sistemlerini etkileyecek. E-öğrenme uzmanları oluşacak, içerik ihtiyacı olacak. Geleceğin meslekleri, yapay zekâ, yazılım gibi konuların işin içerisine alan meslekler olacak.Yeni gelişecek meslekleri takip etmeleri gerekiyor. Benim gençlere tavsiyem, en temeli sevdiğiniz işi yapmak üzere hareket etmenizdir. Eğer sevdiğiniz işi yapıyorsanız başarırsınız. Mesleğiniz dijitalleşse de başarırsınız, dijital olmasa da başarırsınız. Dolayısıyla öncelikle sevdiğiniz işi tespit etmeniz gerekir. Ondan sonra da ‘bu işi nasıl daha iyi başarırım?’ ı hedeflemeniz gerekiyor. Diğerlerinden kendimi nasıl ayırırımı hedeflemeniz gerekir. Eğer bunu başarabilirseniz bundan anahtar kelimeler" ifadelerini kullandı. "KİŞİ ÖNCELİKLE KENDİNİ TANIMALI" Kişinin mesleğini icra etmeden önce deneyimlemesi gerektiğini ifade eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, "Kişinin kendisini tanıması önemli. Kişinin kendisini tanıması ise mesleği icra eden kişilerle karşılaşması sayesinde olur. Bunlar ne kadar erken yaşta deneyimlenirse kişinin yapacağı işle ilgili öngörüleri de o kadar artabilir. Bu bakımdan bu karşılaşmaların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Her şeyden önce çalışmayı sevmek çok önemli" dedi. YKS 2018'e çok az bir zaman kaldığına dikkat çeken Prof. Dr. Betül Çotuksöken, "Üniversite sınavına iki ayın biraz üzerinde bir zaman var. Şimdiye kadar epeyce bir iş yapmış olmaları lazım ama kalan zaman dilimini de iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Kendilerini denemeleri çok önemli. O zaman daha sağlıklı kararlar verebilirler. Önünde sonunda başarının anahtarı kişinin kendisini tanımasında" ifadelerini kullandı. Sektörün önemli temsilcilerinin konuşmacı olarak yer alacağı 'Genç Gelecek Kariyer Günleri' cumartesi gününe kadar Prof. Dr. Necmettin Erbakan Külliyesi'nde devam edecek. Program kapsamında lise öğrencilerine yönelik bir de 'Kısa Film Yarışması' düzenlenecek. Yarışmanın ödül töreni 7 Nisan'da yapılacak.