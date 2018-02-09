(Görüntülü Haber) Eyyübiye ilçesinde okuma- yazma seferberliği

ŞANLIURFA'nın merkez Eyyübiye İlçesi ilçede okuma yazma kursları açtı. Bölgede okul konusunda ciddi eksiklikler olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, "Bu açığı kapatmaya çalışıyoruz" dedi. Şanlıurfa'nın en fazla kırsal mahallelerden göç alan Eyyübiye ilçesinde okuma-yazma oranın düşük olması nedeniyle harekete geçen belediye, ilçede okuma-yazma kursları başlattı. Eyyübiye Belediyesi bünyesinde 15 Temmuz Gençlik Merkezi'nde okuma- yazma kurslarına gelen çoğunluğu çocuklu 90 kadın, her gün 3 saat okuma- yazma dersi alıyor. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, ilçede okuma oranının çok düşük olduğunu söyledi. Şanlıurfa'nın en büyük ilçesi olan Eyyübiye'de eğitime ve ailelere önem verdiklerini bu yüzden değişik branşlarda kurslar açıklarını ifade eden Başkan Ekinci, "Kız çocuğunun veya annenin okuma yazma bilmesi demek, bir ailenin eğitimli olması demektir. Aile eğitimliyse. toplum da eğitimli olur. Bu düşünceden hareket ederek, kadınlarımıza yönelik okuma- yazma kurslarını açtık. Şuna kadar bin kadınımız okuma- yazmayı öğrettik" dedi. EN ÇOK GÖÇ ALAN İLÇE Eyyübiye'nin taşra ve kırsaldan çok göç alan bir ilçe olduğuna vurgu yapan Başkan Mehmet Ekinci, "İlçemizde üniversite mezunu sadece yüzde 3 görünüyor. Nüfusumuzun yüzde 60'ı ise sadece ilkokul mezunudur. Bunun için çok ciddi çalışmalarda bulunarak, bu açığı kapatmaya çalışıyoruz. Bölgemizde okul konusunda çok ciddi eksiklikler bulunmaktadır. Biz de Milli Eğitim'e destek olmak amacıyla sosyal belediyecilik anlayışıyla bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu. HASTA NUMARASINI OKUYAMADIĞI İÇİN OKUMAYA KARAR VERDİ Merkezde eğitim alan 1 çocuk annesi Necla Güler (33), "Biz buraya okuma yazmaya geldik. Ben 33 yaşındayım ilk harfimi burada öğrendim. Ben yokluktan okuyamadım. Bunun yanında annem, babam kız olduğum için beni okula göndermedi. O dönemlerde kızların okuması ayıp olduğu için ben okula gidemedim. Bugün okuma yazma kursuna geldiğim için çok heyecanlı ve mutluyum. Bu kursa katılmamın en büyük sebebi ise bir gün doktora gittim. Bana hasta numarasını verdiler. Bende o numarayı okuyamadığım için içeriye girdim görevli personel bana 'kör müsün?' numaranı okusan demesi üzerine bu olay benim çok zoruma gitmişti. Artık okuma-yazmayı biliyorum" diye konuştu. Kursa katılan Fatma Sevka (34) da, "Eskiden bu bölgemizde kız çocukları okutulmuyordu. Erken yaşta evlendiriliyordu. 'Haydi kızlar okula' kampanyasının hayata geçmesiyle birlikte herkes kızını okutmaya başlattı. Ben okuyup avukat olmak isterdim. Çünkü kadınları savunmak isterdim. Artık kocalarımız da bilinçlendi. Kız çocuklarını okutmaya başladı" şeklinde konuştu.