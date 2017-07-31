(Görüntülü Haber) El ele vererek Mülteci çocuklara Türkçe öğretiyorlar

İSTANBUL Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ), Bayrampaşa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Kalkınma Ajansı ile birlikte 'Oyun Temelli Dil Beceri Programı Projesi'ne imza attı. Proje ile mülteci çocukların oyun ve terapi temelli bir dil beceri programıyla Türk eğitim sistemine uyum sağlamalarına katkı sunulurken ailelerine de destek olmak amaçlanıyor. Proje süresince Bayrampaşa İlçesi ilkokullarında eğitim gören travma sonrası bozukluklar yasayan 60 mülteci çocuğun fiziksel ve psikolojik gelişimlerini tamamlamalarına ve sağlıklı iletişim kurmalarına yönelik evrensel ahlaki değerlerle desteklenen oyun ve terapi temelli bir dil beceri programı hayata geçirilecek. Projenin tüm sürecinde mülteci çocuklara hafta sonu etkinliklerinde koçluk yapacak üniversite öğrencilerine 'Öz-Koçluk' eğitimleri de verilerek genç psikolojik danışman adaylarının da projeye dahil edilmeleri hedefleniyor. "SURİYELİ KARDEŞLERİMİZİN DİL ENGELİNİ AŞMALARI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ" Projenin Şubat ayında başladığını ve Ağustos'un sonunda biteceğini söyleyen Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, "Bu projede 60 çocuğumuza oyun ve terapi temelli olarak Türkçe öğretiyoruz. Aynı zamanda ailelerini ve okullarını da ilgilendiren bir proje. Suriyeli çocukların okul başarılarını, arkadaşları arasında çevreye uyum sağlamalarını sağlamak açısından da çocukların geldiği aşama olarak yaptığımız işin çok doğru bir iş olduğunu bize gösterdi. Suriyeli kardeşlerimizin Türkiye'de dil engelini aşmaları için elimizden geleni yapmaya çalışacağız" dedi. "EL ELE VERİRSEK ÜSTESİNDEN GELEMEYECEĞİMİZ SORUN YOKTUR" İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut ise konuyla ilgili şunları söyledi: "Üniversitemiz toplumun bütün sorunlarına en yakından duyarlı olan üniversitelerden birisidir. Biz topluma yararı olan, toplumun önünü açacak, toplumun sorunlarına dokunan ve onları çözen bir anlayışla ilim bilim ve araştırma yapan bir üniversiteyiz.Ülkemizde 3 milyona yakın Suriyeli misafirlerimiz var. Bu misafirlerden belki en duyarlı, en hassas olanlar çocuklar işte bu projemizde Bayrampaşa Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteği ile İZÜ'nün akademik programda öncülük ettiği bir Türkçeyi Suriyeli çocuklara öğretme projesi. Bu projede sadece akademik bir çalışma yok. Aynı zamanda rehabilitasyon, onları rahatlatma, onlarla birlikte hayatı paylaşma, karşılaştıkları sorunları minimize etme, beden eğitimi gibi birçok tarafı var. İnşallah bütün üniversitelerimiz bu tür çalışmalara katılırlar. Birçok sorunumuz olabilir eğer bu konularda el ele verirsek hakkından gelemeyeceğimiz sorun yoktur. Esas itibariyle daha çocuk yaştan başlamak üzere bu Suriyeli kardeşlerimize akademik eğitimlerine zemin teşkil edecek Türkçeyi güzel öğretme konusunda böyle bir projede yer alıyor olmaktan çok mutluyuz." "ÇOCUKLAR TÜRKÇE CÜMLE KURMAYA BAŞLADI" Proje de Eğitim ve Öğretim Görevlisi olarak çalışan Zübeyde Akbaba ise, çocuklarda çok ciddi bir ilerleme olduğunu belirtti. Projede 7 ile 10 yaş arası çocuklar olduğunu aktaran Akbaba, "Tabi bu çocukların Türkçe seviyesi çok farklı, bazıları kesinlikle hiç konuşmuyor,anlıyorsa bile reddediyor yaşadığı travmalardan dolayı. O çocuklarda şuan artık cümle kurmaya başlalar, bizimle iletişim kurmaktan kaçınıyorlardı. En son okumasını bilmeyen bir çocuğun bir cümleyi tamamen okuduğuna şahit olduk. Ailelerden de bu konuda geri dönüşler alıyoruz. Evde bile Türkçe konuşmaya başladılar. Ayrıca gösterdiğimiz ilgiden dolayı kendilerini daha emniyette sanıyorlar. O zaman içlerindeki kabiliyeti dışarıya çıkartabiliyorlar" ifadelerini kullandı.