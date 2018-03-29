(Görüntülü Haber) Diyarbakır Kayapınar'daki 52 Z kütüphanenin temsili açılışı yapıldı

DİYARBAKIR merkez Kayapınar Belediyesi'nin yapımını tamamladığı 52 okulun Z kütüphanesinin ( zenginleştirilmiş kütüphane) temsili açılışı yapıldı. Merkez Kayapınar Belediyesi tarafından yaklaşık 4 ay önce başlatılan ve 52 okulda tamamlanan Z kütüphanelerin temsili açılş töreni yapıldı. Z kütüphanesi tamamlanan Şehit Jandarma Tehfik Pehlivan İlkokulu'nda düzenlenen törene, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Kayapınar Belediyesi Başkan Vekili Kaymakam Dr. Ozan Balcı, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Tören, halk oyunları gösterisiyle başladı. Protokol daha sonra 8 anaokul, 20 ilkokul, 15 ortaokul ile 9 lisede hayata geçirilen zenginleştirilmiş kütüphanelerin temsili açılış törenini gerçekleştirdi. Açılışı yapılan ve daha önce atıl durumda olan okulun bodrum katında yapılan Z kütüphane, müzik atölyesi ve resim atölyesini gezen protokol, çocuklarla sohbet etti. Proje kapsamında bodrum katındaki kullanılmayan boş bir alana yapılan minyatür Diyarbakır köyü büyük ilgi gördü. Diyarbakır'ın yöresel köy mimarisinin kullanıldığı minyatür köy yapılarındaki kerpiç evler ve yapıların gerçekleriyle bire bir yapıldığı görüldü. Müzik atölyesinde öğrenim gören çocukları ziyaret eden Vali Güzeloğlu ile beraberindeki protokol, çocukların sunduğu Türkçe ve Kürtçe seslendirdiği mini konseri izledi. Spor, kültür ve sanatın, çocukların eğitiminin, hayatın vazgeçilmez bir parçası olarak gördüklerini belirten Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Z kütüphane olarak 52 kütüphanenin okullarda hayata geçirdiklerini söyledi. Kütüphane haftasıyla örtüşen bir buluşma olduğunu kaydeden Vali Güzeloğlu, "İçinde bulunduğumuz okulda, görsel alanda, kültürel ve sanatsal boyutta bu okulda yaptığımız gibi temel altyapıları iyileştiren müzikten heykele, resimden görsel alana, bir dizi çok özel değişimi ve dönüşümü gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 25 okulumuzda bu yıl sona ermeden tamamlayacağız. Tüm bu dönüşümlerin temel bir hedefi var. Çocuklarımızı, gençlerimizi okullarda mutlu etmek ve geleceğe hazırlamak, özgüvenleri olan, becerileri ve yetenekleriyle, kendilerini mutlu edecek alanlarda katkı koyar ve geleceğe hazırlar. Şüphesiz başarı bir bitin olarak baktığınızda bunlarsız olmaz" dedi.