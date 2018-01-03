(Görüntülü Haber) Devlet okulunda askıda kitap- kırtasiye bankası uygulaması

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, () - SİVAS'ta Kazancılar Ortaokulu'nda 'kırtasiye bankası' ve 'askıda kitap' uygulaması başlatıldı. Öğrenciler, kırtasiye bankasına ihtiyaç fazlası malzemeleri bırakarak ihtiyacı olanlara destek oluyor. Askıda kitap ile de okuma alışkanlıklarını geliştiriyor. Kazancılar Mahallesi'nde bulunan 650 öğrencili Kazancılar Ortaokulu'nda yeni öğretim yılında öğrencilerin gelişimine yönelik yeni düzenlemeler yapıldı. Okul yönetimi tarafından başlatılan çalışma ile kırtasiye bankası, askıda kitap ve İngilizce köşesi oluşturuldu. Kırtasiye bankasına, öğrenciler ellerindeki fazla kalem ve defterleri bırakırken, ihtiyacı olan öğrenciler ise ihtiyacı kadar kırtasiye malzemesi alıyor. Kırtasiye bankasının yanına konulan kumbaraya da öğrenciler harçlıklarının artan paraları atarak destek oluyor. Kumbarada biriken paralarla da kalem ve defter alınarak kırtasiye bankasına konuluyor. Askıda kitap uygulamasında ise öğrenciler kıyafet askısına tutturulan çeşitli içerikteki kitaplardan dilediğini alıyor, okuduktan sonra tekrar yerine bırakıyor. Bu uygulamalar sayesinde öğrenciler hem dürüstlüğü öğreniyor hem de birbirleri ile ilişkilerini güçlendiriyor. 'DÜRÜSTLÜĞÜ ÖĞRENİYORLAR' Okul Müdürü Feryat Çevik kırtasiye kumbarasına öğretmen ve velilerin büyük destek verdiğini söyledi. Çevik, "Öğrencilerimizin zaman zaman kırtasiye malzemelerini evde unutmaları veya alamamaları nedeni ile bu fikri geliştirdik. İhtiyacı olan öğrenciler kalemini, ihtiyacı olduğu kırtasiye malzemelerini alsınlar istedik. Diğer öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz de buna hem kırtasiye yardımı, hem maddi yardım yapsınlar, okulumuzda bir ortaklaşa yardımlaşma duygusu gelişsin diye düşündük. Böyle bir uygulamayı gerçekleştirdik. Bizim umduğumuzdan daha çok ilgi gördü. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz büyük destek veriyor. Velilerimiz de aynı şekilde maddi anlamda destek veriyorlar" dedi. 'KAYIT TUTMAYI KALDIRDIK' Askıda kitap uygulaması hakkında da bilgi veren Okul Müdürü Çevik şöyle dedi: "Kütüphane dışında farklı bir ortam oluşturalım istedik. Koridorlara kitap koyarak, kayıt tutmadan isteyen öğrenci alsın okusun diye düşündük. Bu nedenle askıda kitap uygulaması başlattık. Oluşturduğumuz bölümde askılara bırakılan kitapları dileyen öğrenci alıp okuyor, bitirince de getirip yerine bırakıyor. İsteyen kendisi de okumaya destek amacıyla buraya kitap getirip bırakabiliyor. İngilizce köşemizde ise İngilizce kitaplarımız var. Çocukların derslerde işlediği İngilizce'yi pekiştirmeleri amacı ile onların okuyabileceği nitelikte kitaplar koyduk. Ders dışında da yabancı dillerini geliştirmelerini teşvik etmeyi amaçladık." ÖĞRENCİLER MEMNUN Okul öğrencilerinden Eylül Karahan uygulamanın çok güzel olduğunu ifade ederek "Kırtasiye bankasının amacı okulumuzda yardımlaşmayı sağlamak, ihtiyacı olan arkadaşlarımıza destek olmak ve dürüstlüğü öğrenmek. Gerçekten ihtiyacı olan kişilerin almasını sağlamak. Bu fikir birkaç öğretmenimizin aklına geldi ve uygulamaya konuldu ve bence çok da güzel oldu. İhtiyacı olan utanmıyor, evde kalemini unutmuş olan arkadaşlarından istemek zorunda kalmadan buradan yararlanabiliyor veya hiç kalemi, defteri olmayan da buradan alabiliyor. Gayet güzel bir uygulama" dedi. Tunahan Vanlıoğlu ise "Burayı öğretmenlerimiz ihtiyacı olan öğrencilerimiz için yaptı. Kalemi, defteri olmayan veya evde unutan öğrenciler buradan gelip rahatlıkla kalemini alabiliyor. Gayet güzel bir uygulama oldu. Gerektiği zaman biz de kalem veya para atıyoruz" diye konuştu.