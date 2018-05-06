(Görüntülü Haber) Darüşşafakalılar geleneksel Pilav Günü’nde buluştu, giriş sınavı 27 Mayıs’ta

Hilal Sarı – Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Mayıs () – “Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonuyla 155 yıldır annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz ve başarılı çocuklara tam burslu ve yatılı eğitim fırsatı veren Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın tüm mezunları 6 Mayıs Pazar günü Geleneksel Pilav Günü’nde buluştu.

Darüşşafakalılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Müjde Süme’nin konuşmasıyla açılan törene, Darüşşafaka Cemiyeti Başkanı Talha Çamaş ve Darüşşafaka Spor Klübü Başkanı Ümit Başkırt da katıldı. En kıdemli ve en genç Darüşşafakalıların konuşmalarını yaptığı törende okul kütüğüne yıldönümü plaketi çakıldı ve 1968 yılında okula giriş yapan Darüşşafakalılara 50. Yıl sertifikaları verildi.

Türk iş ve basın dünyasından da geniş katılım gerçekleşen Darüşşafakalılar Pilav Günü'ne Darüşşafaka mezunu olan Procter & Gamble'ın Türkiye, Kafkasya, Orta Asya Bölge Başkanı ve Türkiye Genel Müdürü olarak görev yapan CEO'su Saffet Karpat, Doğan Haber Ajansı Ekonomi ve Dış Haberler Müdürü Osman Şenkul, Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Merkez Bankası Eski Başkan Vekili Zekeriya Yıldırım gibi isimler de yer aldı.



Genci yaşlısı tüm Darüşşafakalıların okulum Maslak’ta bulunan yerleşkesinde bir araya gelip geleneksel kuru fasulye-pilav yediği Pilav Günü’nde ’ya konuşan Darüşşafaka Cemiyeti Başkanı Talha Çamaş Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2018 yılı sınavı 27 Mayıs 2018 günü saat 10:00’da Türkiye’nin 21 ilinde düzenleneceğini hatırlattı ve şunları söyledi:





“Her pilav günü hepimiz için yeni bir coşku. Büyüğün küçüğe olan sevgisi, saygısı, küçüğün büyüye olan sevgisi, saygısı tekrar beslendiği bir ortam oluyor. Sosyal medyanın da gücüyle mezunlar birbiriyle iletişimi daha da kuvvetleniyor. İstanbul’da yağışlı bir hava olmasına rağmen mezunlar farklı kentlerden ve hatta yurtdışından Pilav Günü’ne ‘Yuva’ya geliyor.





“Bu yıl Darüşşafaka’nın 155. yılı. 2018’e özel bilhassa spor alanında müthiş bir başarı yakalandı ve Darüşşafaka Basketbol Takımı Lokomotiv Kuban’ı yenerek EuroCup şampiyonu oldu. Ben o noktada Doğuş Holding’e de teşekkür etmek istiyorum. Türkiye’ye bir Avrupa şampiyonluğunu getirmek önemli bir başarıydı.





“Öğrencilerimizin Robot Klübü ABD’den büyük başarılarla döndü. Dünyanın her tarafından gelen binlerce öğrenciye İstiklal Marşı’nı çaldırmış olmaları ayrı bir gurur kaynağı oldu.





“Darüşşafaka’nın üç geleneksel yarışması ‘Sait Faik Öykü Yarışması’, ‘Ahmet Rasim Köşe Yazısı Yarışması’ ve ‘Salih Zeki Matematik Yarışması’ iyice köklü hale geldi. Geçtiğimiz günlerde Ahmet Rasim ödülümüzü verdik. Gençlerin gelecek vadeden çok başarılı yazılarını ödüllendirdik. Müthiş yazılardı. Gençliğin bu kadar duyarlı olduklarını ve kalemlerinin kuvvetli olduğunu görmek çok heyecan verici.





Bu yıl EuroCup’ın galibi olan Darüşşafaka Basketbol Takımı’nın aldığı kupa ise Pilav Günü’nde Darüşşafakalılar için ‘Yuva’daydı. Darüşşafaka Spor Klübü Başkanı Ümit Başkırt, Geleneksel Darüşşafakalılar Pilav Günü’nde yaptığı konuşmada “EuroCup vesilesiyle Darüşşafaka Bayrağı Boğaz Köprüsü’nde de dalgalandı. Bu kupa hepimizin. Artık maçlarımız da Pilav Günü olmaya başladı. Şimdi de buradan maça gidiyoruz. Saat 15:15’te Volkswagen Arena’da Anadolu Efes’e karşı oynuyor. Hepinizi bekliyoruz” dedi.





SINAV 27 MAYIS’TA TÜRKİYE GENELİNDE 21 İLDE YAPILACAK





Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2018 yılı sınavı 27 Mayıs 2018 günü saat 10:00’da Türkiye’nin 21 ilinde düzenlenecek. Sınavda başarılı olan, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen öğrenciler ortaokuldan üniversiteye tam burslu kolej eğitimi alma hakkı elde edecek. Ayrıntılı bilgi için www.darussafaka.org sitesini ziyaret edebilirsiniz.





DARÜŞŞAFAKALILARDAN DARÜŞŞAFAKA BELGESELİ PİLAV GÜNÜ'NDE GÖSTERİLDİ





Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nda farklı dönemlerde mezun olmuş veya hala okumakta olan öğrenci ve mezunlar tarafından yazılan, yönetilen ve oyunculukları gerçekleştirilen "Bir Okul Adı Değildir Darüşşafaka" adlı belgesel de Pilav Günü'nde gösterildi. Senaryosu Darüşşafaka Fotoğraf ve Sinema Klübü ve 2005 mezunu Cihan Özkan tarafından yazılan ve Elif Avcı tarafından yönetilen kısa belgeselde farklı yıllardan Darüşşafaka mezunlar rol alıyor.