(Görüntülü Haber) Cam kemik kardeşlerin karne sevinci

Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, () – ŞANLIURFA’da akraba evliliği sonucu dünyaya gelen ve halk arasında ‘cam kemik’ olarak adlandırılan ‘Osteogenesis Imperfecta’ hastası 3'üncü sınıf öğrencileri Sara ve Mustafa Hakkı Karataş kardeşlere karneleri evlerinde verildi. Okul yerine günde 2 saat evlerinde özel ders alan Karataş kardeşlerin takdir almasıyla anne ve babası mutlu oldu. Mobilyacılık yapan Hüseyin Karataş akraba evliliği yaptığı Rabia Karataş’tan dünyaya gelen 9 yaşındaki Sara ile 11 yaşındaki Mustafa Hakkı Karataş, doğuştan ‘cam kemik’ hastalığına yakalandı. Amansız hastalığın pençesine düşen ve sık sık kemikleri kırılan Karataş kardeşlere bugün Sırrın Mahallesi'nde yaşadıkları evlerinde karne töreni düzenlendi. Doğuştan yakalandıkları hastalık nedeniyle Osman Gazi İlkokulu'na kayıt yaptıran ancak okul yerine evlerinde günlük 2 saat Sema Arslan adlı öğretmen tarafından ders verilen Sara ve Mustafa Hakkı Karataş takdir almanın sevincini yaşadı. Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz ve Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, evlerinde ziyaret ettikleri Karataş kardeşlere karnelerini verdi. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren baba Hüseyin ve anne Rabia Karataş, çocuklarının evde eğitimlerini sürdürmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Çocuklarının başarılı olmasından mutlu olan Karataş çifti, tek hayallerinin çocuklarının yürüdüklerini görmek olduğunu söyledi. Karnelerini almanın sevincini yaşayan kardeşlerden Sara hemşire, Mustafa Hakkı Karataş ise avukat olmayı istediğini söyledi.