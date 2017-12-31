(Görüntülü Haber)Burhaniye’de taşımalı eğitim krizi

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, daha önce kırsal mahallelerden merkezi okullara yapılan taşımalı eğitimin bu yıl durması, tepkilere neden oldu. Öğrenciler toplu taşıma araçlarıyla okula gidip gelmeye başladı. Bu duruma tepkili olan bazı veliler, çocuklarını okula göndermez oldu. Sorunun çozümü için Kaymakam Hüseyin Öner başkanlığında velilerin katılımıyla bir toplantı düzenlendi. Kırsal mahallelerden gelen veliler, Kaymakam Hüseyin Öner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhan Levent ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Seyfettin Ceylan ile görüştü. Kaymakamlık toplantı salonunda velilerle bir araya gelen Öner, öğrenci taşımasının yönetmelikteki bir madde gereğince durdurulduğunu belirterek, velilerin anlayış göstermelerini istedi. Öğrencilerin geçen yıllarda olduğu gibi taşınmalarını kendilerinin de istediğini anlatan kaymakam Hüseyin Öner şöyle konuştu: “Bizim de tercihimiz sizleri sevindirmekten yana olacaktır. Ancak, mevzuat buna uygun değil. Takdir yetkimiz olsa, sizden yana kullanırız. Ancak, mevzuata rağmen taşımalı işini sürdürürsek, biz sorumluluk altına gireriz. Öğrencilerimiz kırsal mahallelere gelen taşıma araçlarından yararlanacaklar. Mevzuat değişmedikçe bu uygulama böyle devam edecek.” İlçede, 9 bin 183 öğrencinin bulunduğunu anlatan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhan Levent de yapacak bir şeyin olmadığını söyledi. Kaymakam Öner ve Müdür Levent’in konuşmaları da velileri ikna etmeye yetmedi. Çoçukların 3 günden beri okula göndermediklerini anlatan Kuyumcu Mahallesinden Zafer Acar, “Milli Eğitim Müdürlüğüne çıktık, kaymakama çıktık netice alamadık. Daha büyük mercilere gideceğiz. Sorunun çözümünü istiyoruz” diye konuştu. Kırtık Mahallesinden Fikret Kara da “Tam sınavlar sırasında yaşanan bu sıkıntı yüzünden öğrenciler mağdur oldu. Öğrencilerimiz sınavlara giremiyor. Mağdur oldular. Kaymakam bey de çözüm bulamadı. Sorunun çözümünü istiyoruz” dedi. Yabancılar Mahalle Muhtarı Recep Kabakçı ise “Çocuklar mağdur oluyor. Biz çözüm istiyoruz” dedi.