(Görüntülü Haber) Beyoğlu’nda vatandaşlar doğru iletişim kurmanın yöntemlerini öğreniyor

BEYOĞLU Belediyesi, vatandaşların kendini daha iyi tanımasına ve duygularına yön vermeyi öğrenmelerine yardımcı olmak amacıyla Psikolojik Seminerler başlattı. Semt Konakları'nda devam eden seminerler kapsamında düzenlenen “İletişim Becerileri ve Teknikleri” konulu seminerde vatandaşlara, iletişimin önemini ve doğru iletişim kurmanın yöntemlerini anlatıldı. Beyoğlu’nda vatandaşların kendini daha iyi tanımasına yardımcı olmak amacıyla başlatılan Psikolojik Seminerler yoğun ilgi görüyor. İlçede bulunan Semt Konakları'nda düzenlenen seminerlerin beşincisi Bademlik Semt Konağı'nda gerçekleştirildi. “İletişim Becerileri ve Teknikleri” konulu seminere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlara iletişimin önemini ve doğru iletişim kurmanın yöntemlerini anlatan Uzman Psikolog Mustafa Onan daha sonra vatandaşların sorularını cevaplandırdı. “VATANDAŞLARIN İLGİSİ BENİ MEMNUN ETTİ” Uzman Psikolog Mustafa Onan, “Bugünkü seminerimizde iletişimin ne olduğundan bahsettik. Bunu günlük hayatta nasıl ve ne şekilde kullandığımızdan, yaptığımız hatalar ve bu hataları düzeltebilmemiz ile ilgili farkındalık kazandıracak bilgileri işledik. Soru cevap şeklinde kendi yaşadığımız zorluklardan bahsettik. Kısaca eğitimimizi özetledik ve özel sorulara geçtik. Vatandaşların ilgisi beni gerçekten memnun etti. Yani uzun zamandır eğitimde bu kadar heyecanlanmıyordum. Özellikle beyefendilerin burada olması beni çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.