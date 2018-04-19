(Görüntülü Haber) Bahçeşehir Koleji öğrencisi İpek Arslantaş matematik dalında dünya birincisi oldu

Bahçeşehir Koleji Eskişehir Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi İpek Arslantaş, Moskova'da düzenlenen 'Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması (URFODU)' Matematik Finali'nde birinci oldu. Ayrıca yarışmaya katılan 9'uncu sınıf öğrencileri başarı belgesi almaya hak kazandı. Türkiye'ye birincilikle dönen İpek Arslantaş'ı Bahçeşehir Koleji Eskişehir Anadolu Lisesi'ndeki öğretmenleri ve arkadaşları kutladı. Arslantaş yarışmayla ilgili olarak, "Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması’nda Matematik dalında birinci olup, okulumu ve ülkemi başarıyla temsil ettiğim için çok gururluyum. Zaten yarışmayı duyduğumuzdan beri çok çalışıyorduk. Öğretmenimle beraber yarışma için çok emek verdik. Yarışmaya giderken derece yapma hedefine odaklanmamıştım ancak başarılı olacağımı biliyordum" diye konuştu. Bahçeşehir Koleji Eskişehir Anadolu Lisesi Matematik Öğretmeni Ayyüce Karaçay da yarışmaya çok iyi hazırlandıklarını belirterek şunları söyledi: "Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması Matematik branşında Moskova'da düzenlenen finallerde 9'uncu sınıf öğrencilerimizin tamamı okulumuza başarı belgesi getirdi. Ayrıca 10'uncu sınıf öğrencimiz İpek Arslantaş, üçüncü etabın birincisi olarak Dünya Birinciliği ünvanının sahibi oldu. Yarışmaya çok iyi hazırlandık. Çok mutluyuz, gururluyuz. Ayrıca yarışmaya katılan tüm öğrenciler başarı belgesi almaya hak kazandı. Bu yarışmaya 18 ülkeden 460 öğrenci katıldı. Bundan sonra tüm uluslararası yarışmalara katılmak istiyoruz." Matematik Öğretmeni Nuray Sabaz ise, "Öğrencimizin dünya birincisi olması bizi inanılmaz mutlu etti. Hem kendi adıma hem de okulum adına çok gurur duydum. Açıkçası bizim için sürpriz olmadı, beklediğim bir başarıydı. Öğrencilerimiz böyle bir yarışmaya katılarak, akranlarıyla kültürel anlamda ve akademik anlamda paylaşım yaptılar. Bu, onlar için büyük bir deneyim oldu. Hedeflerimiz yükseliyor. Daha fazla öğrenicimizle uluslararası farklı yarışmalarda ve branşlarda okulumuzu ve ülkemizi temsil etmek istiyoruz" dedi.