(Görüntülü Haber) Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri mülakatları 16 Nisan'da başlayacak

BAHÇEŞEHİR Koleji, bünyesindeki Fen ve Teknoloji Liseleri için özel olarak geliştirdiği lise kabul modeli ApplyFenTek’in sonuçlarını açıkladı. Sınav sonuçlarına göre kabul alan öğrenciler için 16-22 Nisan tarihleri arasında mülakatlar gerçekleşecek.





Türkiye genelindeki 60 Bahçeşehir Koleji kampüsünde online olarak düzenlenen sınava 10 bin aday katıldı. 17 Mart'ta gerçekleşen sınav sonuçlarının açıklanmasıyla başarılı öğrenciler belli oldu. Adayları bekleyen bir sonraki süreç ise 16-22 Nisan arasında yapılacak mülakatlar. Bahçeşehir Koleji Akademik Kurul Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek mülakata öğrenciler öğrenim görmek istedikleri Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi kampüsünde girecek. Kabul almaya hak kazanan öğrenciler, mülakat sonuçlarının kendilerine bildirilmesinin ardından 24 Nisan-6 Mayıs tarihleri arasında kayıt yaptıracak. ApplyFenTek’te aşamalar sonucunda yedek listede yer alan öğrenciler ise 7-31 Mayıs tarihleri arasında kayıt yaptırabilecek.





Farklı düşünebilen,üretebilen ve fark yaratan öğrencileri seçmek adına bu sınavı yaptıklarını söyleyen Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, "Online olarak gerçekleşen sınavda Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri konularından sorular sorduk. Ancak üst düzey düşünme becerilerini ölçme adına grafik yorumlama, grafik çizimi, video, ses ve animasyonun dahil olduğu soru tipleri de mevcuttu. Örneğin Türkçe sorularında öğrencilerimiz kulaklıklarını takarak bir metin dinleyip sonra soruları cevapladılar. Matematik ve Fen Bilimleri sorularında animasyon ve video içeren sorularımız vardı" dedi.





"ÖĞRENCİLERİN SOSYAL ÇALIŞMALARI DA BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"





İlk aşamanın ardından öğrencilerin Apply FenTek sitesine portfolyolarını yüklediğini belirten Dr. Aslan, "Bu noktada beklentimiz öğrencilerin sekizinci sınıfa kadar yaptıkları tüm çalışmaları gösteren proje, sertifika, katılım belgesi gibi verileri toplamaktı. Bunun dışında öğrencilerin hayallerini ve hedeflerini anlattıkları kariyer mektuplarına da yer vermelerini istedik. Çünkü öğrencileri sadece sınav puanı ile değil yurtiçi ve yurtdışında yaptıkları tüm çalışmalarla, katıldıkları projelerle, yarışmalarla ve aktivitelerle bütünsel bir şekilde değerlendirmek gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.





MÜLAKATLAR 16-24 NİSAN ARASI YAPILACAK





Sınav sonuçlarının açıklandığını ve kabul alan öğrencilerin belli olduğunu belirten Dr. Aslan, "Mülakatlar 16 Nisan Pazartesi günü başlayıp 24 Nisan Salı gününe kadar devam edecek. Akademik kurulumuz mülakatlarda öğrencilerin hayallerini, hedeflerini, Türkiye’ye ve dünyaya yapacakları katkıları, neden fen ve teknoloji lisesinde okumak istediklerini dinleyecek. Bunun dışında yer aldıkları sosyal projeleri varsa bunları da anlatmalarını isteyeceğiz" dedi.





"LİSEYE GEÇİŞ SINAVI EKSTRA BURS İMKANI SAĞLAYACAK"





Mülakat sürecinin ardından öğrencilerin kazandıkları burs oranlarının belli olacağını ve kayıt işlemlerinin başlayacağını dile getiren Dr. Aslan,"Öğrencilerimiz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2 Haziran'da gerçekleşecek Liseye Geçiş Sınavı'na da girecekler. 22 Haziran'da sınav sonuçlarının açıklanacak ve sınav sonuç belgesini getiren öğrencilere burs imkanını artırmak için bir fırsat sunmuş olacağız" diyerek sözlerini noktaladı.





APPLYFENTEK İLE ÇOK YÖNLÜ DEĞERLENDİRME





Türkiye’de liseye geçişte uygulanan ilk kabul modeli olan ApplyFentek, 2016-2017 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başladı. Sınav 8'inci sınıftan mezun olacak öğrencilerin başvurularına açık olarak gerçekleştiriliyor.





İLK MEZUNLAR GOOGLE, AMAZON GİBİ DÜNYA DEVLERİNDE KARİYERLERİNİ SÜRDÜRÜYOR





Türkiye’de STEM eğitiminin uygulandığı ilk lise olma özelliğini taşıyan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri, Bahçeşehir Koleji ve Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğiyle bu okul için özel olarak hazırlanan ve MEB tarafından onaylanan müfredatıyla 2006 yılından bu yana Türkiye’de fen ve teknoloji eğitimine yeni bir bakış açısı getiriyor. Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri mezunları M.I.T., Stanford, Yale gibi dünyanın saygın üniversitelerinden burslu kabul alıyor; kariyerlerine Google, Amazon gibi dünya devi firmalarda başlıyor.





Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri, 2006 yılında Bahçeşehir’de açılan ilk kampüsün ardından Diyarbakır, İzmir, Trabzon, Eskişehir, Antalya, Samsun ve İstanbul’da ikinci kampüsüyle 8 noktada eğitim veriyor. Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri; Ankara, Gaziantep, Darıca, Hatay, Halkalı TEMA ve Edirne’de açılacak yeni kampüslerle 2018-2019 eğitim öğretim yılına 14 kampüsle merhaba demeye hazırlanıyor.