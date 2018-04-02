(Görüntülü Haber) Bahçeşehir Koleji Erzurum Kampüsü tanıtıldı

ERZURUM, ()-ERZURUM'DA 2018-2019 eğitim öğretim yılında açılacak olan Bahçeşehir Koleji Erzurum Kampüsü tanıtım toplantısı yapıldı. Tanıtım toplantısına Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, Bahçeşehir Koleji Erzurum Kampüsü Kurucu Temsilcisi İsmail Hakkı Bozkurt, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Koçan, Kızılay Başkanı Hüseyin Bozhalil, Sivil Toplum Kuruluşları Başkanları ve veliler katıldı.





İnşaatı tamamlanmak üzere olan kampüs, Merkez Palandöken ilçesindeki Çat yolu güzergahında yapılıyor. Kampüsün yaklaşık 23 milyon liraya mal olması bekleniyor. 14 bin 300 metrekare kapalı alana sahip kampüs Ağustos ayında tamamlanacak. Kampüs içerisinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi yer alacak.





KAMPÜS 60 DERSLİKLİ VE OLİMPİK HAVUZLU OLACAK





Bahçeşehir Koleji Erzurum Kampüsünün ayrıcalıklı bir eğitim ortamı sunacağını vurgulayan Bahçeşehir Koleji Erzurum Kampüsü Kurucu Temsilcisi İsmail Hakkı Bozkurt, "Toplam 60 derslikli kampüste yarı olimpik yüzme havuzu, 450 kişilik konferans salonu, STEM+A Merkezi, Kodlama ve Robotik Laboratuvarları olmak üzere 14 ayrı laboratuar olacak. İnşa süreci hızla ilerleyecek. Bloklar birbiriyle eş zamanlı olarak yapılacak ve inşatta birbirinden bağımsız ekipler görev alacak. Okulumuz önümüzdeki Ağustos ayında tamamlanmış ve hizmete hazır hale getirilmiş olacak. Bizler Erzurum'un ve ülkemizin eğitimine gönül vermiş eğitimcileriyiz. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları 50 yıldır Türkiye'de ve dünyada eğitim sektöründe çok ciddi yer edinmiş, bir dünya markası haline gelmiştir. Bahçeşehir Koleji'nin Erzurum'a gelmesinden, Erzurum insanına ve öğrencisine hizmet edecek olmasından dolayı başta bize bu imkanı sağlayan değerli Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel olmak üzere Bahçeşehir Koleji'nin yönetim kurulu üyelerine, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın'a ayrıca bizim bu yatırama girişebilmemiz için önümüzü açan Erzurum'a ve bizlere çok büyük destekleri olan Kızılay Erzurum Şube Başkanı Hüseyin Bozhalil'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.





İsmail Hakkı Bozkurt'un konuşmasının ardından kürsüye çıkan Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Koçan da birer konuşma yaptı.