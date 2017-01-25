(Görüntülü Haber)Akademik dünyaya güç katacak sertifika programı için geri sayım başladı

AKADEMİSYEN adaylarının bilimsel yetkinliklerini güçlendirmek adına Nişantaşı Üniversitesi tarafından düzenlenen “Sosyal Bilimlerde Bilimsel Düşünme, Araştırma ve Yöntem” başlıklı sertifika programı için başvurular sürüyor. Türkiye genelindeki doktora ve yüksek lisans öğrencileri ile araştırma görevlilerini kapsayan sertifika programına son başvuru tarihi 17 Şubat 2017. Nişantaşı Üniversitesi’nin Sadabad Yerleşkesinde hafta sonu yapılacak dersler 25 Şubat - 2 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek. Kontenjan sınırının olmadığı programa katılım ise ücretsiz olacak. “AMACIMIZ AKADEMİSYENLİK YOLUNDA İLERLEYENLERE KATKIDA BULUNMAK” Sertifika programı hakkında ayrıntılı bilgi veren Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu şöyle konuştu: “Türkiye’deki bütün yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile araştırma görevlilerine açık olan programımıza herhangi bir katılım ücreti ödenmeyecek ve kontenjan sınırı olmayacak. Amacımız akademik hayatta bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile araştırma görevlisi olan arkadaşlarımızın bilimsel düşünme becerilerine katkıda bulunmak. Yapacakları her türlü araştırmanın konusunun belirlenme süresinden, araştırmanın içeriğine ve tasarımına kadar her türlü detayı bilimsel olarak ele almalarını sağlamak ve araştırmalarında kullanabilecekleri tüm yöntemlere aşina kılmak. Bu şekilde baştan bir müdahale ile akademik hayatı çok daha kaliteli kılabilir ve akademik dünya içinde yer alan akademisyenlere güç katabiliriz diye düşünerek bu programı oluşturduk.” PROGRAMDA NELER OLACAK? Bilim felsefesi, bilimsel araştırma süreci ile nitel ve nicel araştırma yöntemleri konularını içeren bir program hazırladıklarını ifade eden Prof. Dr. Hatipoğlu, “17 Şubat 2017'de başvurular sona erecek ve 25 Şubat-2 Nisan 2017 arasında eğitimleri gerçekleştireceğiz. Dersler, programın içeriğinde yer alan konularda yetkin akademisyenler tarafından verilecek ve 80 saate yakın bir program olacak” dedi. BAŞVURU SÜRECİ Programa nasıl başvurulacağı konusunda da bilgi veren Prof. Dr. Hatipoğlu, “Arkadaşlarımız bize sadece özgeçmişleriyle ve danışman öğretim üyelerinden alacakları tavsiye mektuplarıyla başvuru yapacaklar. Öğrenci olan arkadaşlarımız öğrenci belgelerini, araştırma görevlisi olan arkadaşlarımız ise çalıştıkları kuruma dair belgelerini getirecekler. Programa kabullerde herhangi bir eleme ve seçim kıstası kullanılmayacak. Buradaki temel amacımız mümkün olduğu ölçüde arkadaşlarımıza bilimsel düşünme, araştırma ve yöntem bağlamında katkı sağlamaya çalışmak” diye konuştu.